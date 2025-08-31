Футболіст збірної України перейшов у "проклятий" топ-клуб: деталі трансферу

У португальській команді буде два українці

У неділю, 30 серпня, Лісабонська "Бенфіка" оголосила про перехід центрального півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова. За Орлів також виступає воротар збірної України Анатолій Трубін.

Про трансфер хавбека повідомляє пресслужба португальської команди на своєму офіційному сайті. "Бенфіка" розкрила подробиці переходу.

За інформацією джерела, 22-річний українець виступатиме за "Бенфіку" під номером 10. Примітно, що португальці орендували Судакова на один сезон за 6,75 млн євро. Після закінчення оренди Орли зобов’язалися викупити футболіста у "Шахтаря" за 20,25 млн євро. Крім того, Гірники можуть отримати додаткові преміальні у розмірі 5 млн евро за перехід у разі індивідуальних досягнень хавбека.

"Бенфіка" збереже за собою право зберегти 5% від суми солідарності для подальшого розподілу між клубами, які брали участь у розвитку гравця. "Шахтар" також матиме право на 25% вартості будь-якого майбутнього трансферу гравця. Важливо відзначити, що португальський клуб має право знизити цей відсоток з 25% до 15% при виплаті фіксованої суми у розмірі 6 млн євро.

Судаков у кампанії 2025/26 зіграв 10 матчів на клубному рівні, відзначившись 2 асистами.

Прокляття Бели Гуттманна

"Бенфіка" у сезонах 1960/61 та 1961/62 двічі поспіль виграла Кубок європейських чемпіонів (зараз Ліга чемпіонів, — Ред.). Угорський тренер команди Бела Гуттманн попросив босів Орлів підвищити йому зарплатню. Він отримав відмову і, за повір’ям, заявив, що без нього "Бенфіка" не зможе протягом наступного століття виграти бодай один клубний турнір Європи. З цього моменту клуб програв 5 фіналів КЄЧ, три фінали Кубка УЄФА (нині Ліга Європи, — Ред.).

Бела Гуттманн/фото: Getty Images

"Бенфіка" цього сезону кваліфікувалася до Ліги чемпіонів. Орли в основному етапі ЛЧ зіграють проти "Реала", "Челсі", "Баєра", "Ювентуса", "Наполі", "Аякса", "Карабаха" та "Ньюкасла".

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2). Напередодні донеччани дізналися імена суперників в основному раунді ЛК.