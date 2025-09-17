"Баварія" розібралася з клубом Мудрика у Лізі чемпіонів (відео)

Українець не грав через усунення від футболу

У середу, 17 вересня, у Мюнхені (Німеччина) відбувся центральний поєдинок 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. "Баварія" приймала "Челсі".

Зустріч, що проходила на арені "Мюнхен", завершилася з рахунком 3:1 на користь "Баварії". Про це повідомляє "Телеграф".

Команди розпочали гру обережно, проте вже перша вибухова атака стала гольовою. На 20-й хвилині Майкл Олісе виконав простріл із лівого флангу, а Трево Чалоба коліном переправив м’яч у свої ворота. Ще за 7 хвилин Гаррі Кейн заробив пенальті, який реалізував сам. Здавалося, лондонцям нічого вже не світить у цьому поєдинку, проте Коул Палмер завдяки індивідуальним діям відіграв один м’яч ще до перерви.

На початку другого тайму Кейн оформив дубль. Більше голів глядачі не побачили.

Повний відеоогляд матчу "Баварія" — "Челсі":

Нагадаємо, "Челсі" є переможцем Клубного чемпіонату світу-2025. Таким чином, лондонський суперклуб став першою командою, яка виграла усі можливі трофеї на клубному рівні. Минулого сезону перемогу у Лізі чемпіонів здобув французький "Парі Сен-Жермен". До слова, парижани також виграли Суперкубок УЄФА.