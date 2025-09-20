Судаков забил первый гол за "Бенфику", порадовав Моуринью (видео)

Украинец вышел в старте и провел почти весь матч на поле

В субботу, 20 сентября, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков забил свой первый гол за "Бенфику". Это произошло в гостевом матче 6-го тура чемпионата Португалии против ФК АФС.

На счету, украинского хавбека победный гол в поединке, который завершился со счетом 0:3. Об этом сообщает "Телеграф".

В компенсированное к первому тайму время Судаков, воспользовавшись неразберихой в чужой штрафной, вколотил мяч в ворота хозяев. Таким образом, 23-летний Георгий оформил взятие ворот в своем третьем поединке за Орлов. Добавим, что украинец успел дебютировать за "Бенфику" в Лиге чемпионов, где оформил дубль из ассистов.

Эта победа позволила "Бенфике" подняться на второе место в турнирной таблице. Отставание от "Порту" составляет 5 очков, правда, у Орлов есть матч в запасе. Добавим, что накануне команду возглавил Жозе Моуринью.

Жозе Моуринью вернулся в "Бенфику"

Напомним, "Бенфика" арендовала Судакова на один сезон за 6,75 млн евро. По окончании аренды Орлы обязались выкупить футболиста у "Шахтера" за 20,25 млн евро. Кроме того, Горняки могут получить дополнительные премиальные за переход в размере 5 млн евро в случае индивидуальных достижений хавбека. Горняки также имеют право на 25% от стоимости любого будущего трансфера игрока.