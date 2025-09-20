Футболіст "Динамо" — найкращий у світі за важливим показником

Український футболіст чудово грає на "другому поверсі"

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікував рейтинг центральних захисників за виграними верховими єдиноборствами. Цікаво, що у віковій групі U-21 (до 21 року) лідирує український центрбек "Динамо" Тарас Михавко.

Відповідний пост CIES Football Observatory опублікував у Instagram. Цей портал обробив дії центрбеків із провідних 55 ліг світу.

Перше місце у рейтингу з індексом 92,3 посів саме "динамівець". Цікаво, що українець випередив зіркового новачка "Реала" Діна Гейсена (88,7), якого Вершкові цього літа купили "Борнмута" за 62,50 млн євро.

Найкращі центральні захисники світу за виграними єдиноборствами у повітрі

У поточному сезоні 20-річний Михавко зіграв 11 матчів на клубному рівні та відзначився 3 голами. Transfermarkt оцінює футболіста у 6 млн євро.

Нагадаємо, "Динамо" за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК. У чемпіонаті України кияни йдуть на першій позиції. До речі, "динамівці" лише раз втратили очки у поточному розіграші УПЛ. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1).