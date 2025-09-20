Футболіст "Динамо" — найкращий у світі за важливим показником
Український футболіст чудово грає на "другому поверсі"
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) опублікував рейтинг центральних захисників за виграними верховими єдиноборствами. Цікаво, що у віковій групі U-21 (до 21 року) лідирує український центрбек "Динамо" Тарас Михавко.
Відповідний пост CIES Football Observatory опублікував у Instagram. Цей портал обробив дії центрбеків із провідних 55 ліг світу.
Перше місце у рейтингу з індексом 92,3 посів саме "динамівець". Цікаво, що українець випередив зіркового новачка "Реала" Діна Гейсена (88,7), якого Вершкові цього літа купили "Борнмута" за 62,50 млн євро.
У поточному сезоні 20-річний Михавко зіграв 11 матчів на клубному рівні та відзначився 3 голами. Transfermarkt оцінює футболіста у 6 млн євро.
Нагадаємо, "Динамо" за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК. У чемпіонаті України кияни йдуть на першій позиції. До речі, "динамівці" лише раз втратили очки у поточному розіграші УПЛ. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1).