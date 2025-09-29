У футболі готують революцію: за історичну зміну правил виступає легендарний арбітр

Воротарям сподобається це нововведення

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) хоче змінити правила гри. Реформа торкнеться 11-метрових ударів – пенальті.

Що потрібно знати

У футболі хочуть змінити правило удару з пенальті

За реформу виступає легендарний арбітр П’єрлуїджі Колліна

Нововведення може набути чинності з сезону 2026/27.

Про це повідомляє bild. Німецьке видання зазначає, що за змінами стоїть знаменитий футбольний рефері П’єрлуїджі Колліна, який зараз очолює суддівський комітет ФІФА.

За інформацією джерела, футбольна влада хоче заборонити футболістам добивати м’яч у ворота після виконання пенальті. У разі невдалого удару з точки рефері призначатиме удар від воріт. Таким чином виконавець 11-метрового удару матиме лише одну спробу на його реалізацію. Нове правило суттєво полегшить роботу суддям, адже їм не доведеться стежити за іншими гравцями, які намагаються вриватися у штрафний майданчик після удару з точки. Відповідно більше не буде і жовтих карток за передчасний вхід футболістів у штрафний майданчик.

Раніше Колліна публічно підтримав це нововведення. До речі, італієць порівняв очікування гравців перед штрафним майданчиком під час пенальті з кінними перегонами.

Це було б справжнім порятунком для воротарів, яким і так важко відбивати пенальті. П’єрлуїджі Колліна

Для впровадження зміни ФІФА має надати пропозицію, чого поки що не було. Якщо рішення буде ухвалено на щорічному засіданні Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), розпочнеться тестування нововведення. Нові правила можуть набути чинності з сезону 2026/27.

Раніше повідомлялося, що у ФІФА низка країн виступають за повернення Росії до міжнародної футбольної родини. Особливо активно підтримують РФ країни Південної Америки.