У Росії зробили безглузде порівняння з Ізраїлем: "ми не агресори на відміну від..."

Колишній глава російського футболу зробив абсурдну заяву

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков розповів про подвійні стандарти Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у питанні Росії та Ізраїлю. ФІФА застосувала санкції проти РФ після початку повномасштабного вторгнення до України.

Що потрібно знати

Ізраїль проводить наземну операцію у Газі

Колосков вважає, що Ізраїль потрібно усунути від світового футболу, президент ФІФА Джанні Інфантіно — проти

У мережі сміються зі слів колишнього глави РФС

Відповідний коментар Колоскова наводить bookmaker-ratings.ru. За його словами, ФІФА зобов’язана покарати Ізраїль, адже проти Росії було запроваджено санкції.

Неусунення Ізраїлю після усунення Росії – чергові подвійні стандарти від ФІФА та Інфантіно. Ізраїль, на відміну від Росії, є агресором. Мені складно зрозуміти, з якої причини ухвалено таке рішення, але я на нього чекав. При цьому ситуація ніяк не може вплинути на повернення російських команд у міжнародні змагання, тому що Джанні прийняв дуже жорстку позицію щодо цього. В’ячеслав Колосков

У мережі лише посміялися зі слів Колоскова. Користувачі зазначили, що війну на Близькому Сході розв’язав не Ізраїль, а ХАМАС.

Раніше чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов заявив, що Росія давно мала "бахнути по Ізраїлю". Колишній спортсмен вважає Ізраїль "країною-чудовиськом" через операцію в Газі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У Росії вважають, що лише політична воля президента США Дональда Трампа може допомогти РФ опинитися на чемпіонаті світу з футболу-2026.