Футболісту збірної України знадобилося 12 хвилин, щоб забити дебютний гол в Іспанії (відео)

Українець блискуче дебютував в одній із найсильніших ліг світу

У неділю, 14 вересня, форвард збірної України Владислав Ванат відзначився голом у першому ж матчі за іспанську "Жирону". Напередодні нападник перейшов до іспанського клубу з київського "Динамо".

23-річний українець вийшов у старті на гостьову гру 4-го туру Ла Ліги сезону 2025/26 проти "Сельти" та забив у дебюті зустрічі. Про це повідомляє "Телеграф".

На 12-й хвилині зустрічі каталонський клуб перехопив м’яч у центрі поля. Хавбек Іван Мартін вивів Владислава на ударну позицію, українець обробив м’яч і з гострого кута пробив точно у дальній кут воріт без шансів для голкіпера.

Відео гола Ваната у матчі "Сельта" — "Жирона"

За інформацією ЗМІ, "Жирона" заплатить "Динамо" за Ваната 20 млн доларів кількома платежами. У поточному сезоні Владислав зіграв 8 матчів на клубному рівні, в яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, "Динамо" без Ваната не змогло переграти "Оболонь" (2:2) у київському дербі. Гра супроводжувалася фанатським протестом зі скандалом через трансфер румунського нападника Владіслава Бленуце.