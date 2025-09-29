"Екстраординарний випадок": в українському футболі спалахнув новий скандал (відео)

Футбольні органи проводять розслідування

У понеділок, 29 вересня, журналіст та коментатор Володимир Звєров повідомив про екстраординарний випадок в українському футболі. Рефері у Першій лізі відмовився "допомогти команді" і за протоколом повідомив про спробу впливу на результат у відповідні органи.

Відповідну заяву Звєров розмістив на YouTube-каналі ПРОФУТБОЛ Digital. За словами журналіста, Українська асоціація футболу (УАФ) перевіряє цей випадок, а тому він не може розголосити назву команди.

Ходять чутки про один випадок в українському футболі, який можна назвати екстраординарним. Поки що без назв команд, триває перевірка УАФ. Це всі дані, які потрібно перевірити, це всі моменти, які потрібно з’ясовувати. Кажуть, що трапився випадок у Першій лізі. Перед одним із минулих турів одна команда дуже переживала результат. Інакше ніяк не пояснити, що один із менеджерів цього футбольного клубу, дізнавшись про призначення арбітрів на тур, зателефонував арбітру та попросив допомогти. Рефері відмовився і за протоколом, тобто як навчили, як проінструктурували, повідомив відповідні органи Української асоціації футболу. Тобто професійно поставився до своїх обов’язків. Варто сказати, що це дуже цікавий випадок, випадок у стилі жити по-новому. Арбітр не приймає пропозицію, але є ті, хто пропонують. Володимир Звєров

Нагадаємо, це не перший скандал у новому сезоні Першої ліги. У вересні 2025 року футбольний матч 7-го туру Першої ліги "Чернігів" — "Металіст" не відбувся. Річ у тім, що футболісти харківського клубу покинули стадіон, не дочекавшись закінчення повітряної тривоги. "Металіст" за протоколом зачекав годину, після чого залишив арену. Господарі звинувачують харків’ян у "відсутності поваги", адже це сталося у День міста Чернігів.