Вчинок боксера викликав переполох у РФ

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) приєднався до відновлення музею Романа Шухевича у Львові. Музей був зруйнований ударами російських безпілотників.

Що потрібно знати

Музей Романа Шухевича було зруйновано російськими безпілотниками на початку 2024 року

Усик допоміг у зборі коштів на музей Романа Шухевича

У Росії відразу почали ображати українця

Ця новина викликала істерику у Росії. Наприклад, російський telegram-канал "ДМіша" після заяви Усика запропонував додати портрет українського чемпіона до тлумачного словника російської мови. У РФ хочуть, щоб зображення боксера стояло навпроти слова "вирусь". У Росії так після початку повномасштабного вторгнення стали ображати українців, які "втратили російську ідентичність".

Портрет боксера варто помістити в тлумачному словнику навпроти слова "вирусь". Телеграм-канал ДМіша

Напередодні Усик публічно підтримав збір на відновлення музею Романа Шухевича. Крім того, Олександр передав свої рукавички для благодійного аукціону, що відбудеться у листопаді, та задонатив 100 тыс. грн.

Довідка : Роман Шухевич – український політичний та військовий діяч, член ОУН (Організація українських націоналістів), головнокомандувач Української повстанської армії (УПА), борець за незалежність України у XX столітті.

Нагадаємо, у січні 2024 року під час атаки росіяни знищили найцінніше, що було у музеї Шухевича. Ним був сам будинок генерал-хорунжого УПА. П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що профінансує відновлення музею. Реконструкція об’єкта так і не розпочалася, при цьому збори на його відновлення продовжуються.