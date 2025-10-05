В России предложили добавить Усика в толковый словарь

Поступок боксера вызвал переполох в РФ

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича во Львове. Музей был разрушен ударами российских беспилотников.

Эта новость вызвала истерику в России. К примеру, российский telegram-канал "ДМиша" после заявления Усика предложил добавить портрет украинского чемпиона в толковый словарь русского языка. В РФ хотят, чтобы изображение боксера стояло напротив слова "вырусь". В России так после начала полномасштабного вторжения стали оскорблять украинцев, "утративших русскую идентичность".

Накануне Усик публично поддержал сбор на восстановление музея Романа Шухевича. Кроме того, Александр передал свои перчатки для благотворительного аукциона, который состоится в ноябре, и задонатил 100 тыс. грн.

Справка: Роман Шухевич — украинский политический и военный деятель, член ОУН (Организация украинских националистов), главнокомандующий Украинской повстанческой армии (УПА), борец за независимость Украины в XX веке.

Напомним, в январе 2024 года во время атаки россияне уничтожили самое ценное, что было в музее Шухевича. Им являлся сам дом генерал-хорунжого УПА. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что профинансирует восстановление музея. Реконструкция объекта так и не началась, при этом сборы на его восстановление продолжаются.