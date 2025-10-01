"Плювати на українців": Стерненко висловився про Усика та Ломаченка (відео)
Відомий волонтер вважає, що один із боксерів змінився
Активіст, волонтер та блогер Сергій Стерненко розкритикував колишнього боксера Василя Ломаченка, а також похвалив абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика. Стерненко часто критикував обох боксерів за неоднозначну громадянську позицію.
Що потрібно знати
- Стерненко хоче, щоби Ломаченку заборонили виїжджати з країни
- Активіст вважає, що Усик змінився
- Волонтер прокоментував публічну суперечку з Loma після удару РФ по школі, де навчався майбутній чемпіон світу з боксу
Відповідний коментар Стерненко дав в інтерв’ю YouTube каналу "Бомбардир". Сергій вважає, що Усик змінився і щиро допомагає Україні у боротьбі проти РФ, а от Ломаченко — ні.
Є випадки, коли можна сказати, що людина змінилася. Я вважаю, що Усіи змінився абсолютно щиро, і він зараз великий молодець.
Багато в чому є чорне, а є біле, і ти маєш обирати бік. Не може бути під час Великої війни позиція посередині. Не може бути позиція, що я не скажу, хто завдав удару по моєму місту. Ну як це?
Це насамперед антилюдяно. Це те, що варто сказати. Це в першу чергу показує, що йому на***ти на людей, на наших людей, які гинуть, яких вбивають росіяни. Якщо ти маєш хоча б краплину співчуття емпатії до свого народу, до своїх людей, ти не можеш промовчати, що це росіяни вдарили по твоєму місту. Ну як?
Зазначимо, Ломаченко у 2025 році завершив кар’єру боксера. Усик на цей час відпочиває після перемоги над Даніелем Дюбуа. Ім’я наступного суперника Олександра наразі не відоме, проте українець після завершення всіх справ у боксі хоче провести бій за правилами ММА.
Нагадаємо, Стерненко давно критикує Ломаченка, який мовчить про російську агресію та відкрито підтримує УПЦ МП. Конфлікт між активістом та боксером загострився після удару РФ по школі у Білгород-Дністровському (Одеська область), де навчався Василь. Спортсмен тоді опублікував пост, але не став згадувати РФ, через що його розкритикували у мережі.