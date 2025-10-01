"Плювати на українців": Стерненко висловився про Усика та Ломаченка (відео)

Є випадки, коли можна сказати, що людина змінилася. Я вважаю, що Усіи змінився абсолютно щиро, і він зараз великий молодець.

Багато в чому є чорне, а є біле, і ти маєш обирати бік. Не може бути під час Великої війни позиція посередині. Не може бути позиція, що я не скажу, хто завдав удару по моєму місту. Ну як це?

Це насамперед антилюдяно. Це те, що варто сказати. Це в першу чергу показує, що йому на***ти на людей, на наших людей, які гинуть, яких вбивають росіяни. Якщо ти маєш хоча б краплину співчуття емпатії до свого народу, до своїх людей, ти не можеш промовчати, що це росіяни вдарили по твоєму місту. Ну як?