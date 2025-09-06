Від рингу до президента. Чи піде Олександр Усик шляхом Конора Макгрегора і що на нього чекає у боротьбі за владу

Пробитися в політику Усику буде не надто просто

Скандальний боєць UFC Конор Макгрегор оголосив про свій намір брати участь у президентських виборах в Ірландії. У відеозверненні, оприлюдненому біля урядової будівлі в Дубліні, він закликав своїх прихильників звертатися до місцевих рад та до депутатів із вимогою підтримати його кандидатуру.

"Я — людина рішень. Наші діти відкинуті, туризм занепадає, небезпека зростає, а ця влада продовжує ігнорувати майбутні покоління", — заявив Макгрегор. "Телеграфу" стало цікаво, чи зможе найпопулярніший боксер України — Олександр Усик — так само легко "залетіти" в політику і чи отримає він підтримку виборців.

Трамп вплинув? Чому Макгрегор вирішив іти в політику

Про свої політичні амбіції боєць UFC Конор Макгрегор вперше заявив ще восени 2024 року. Тоді він натякнув на участь у президентських виборах та пообіцяв змінити систему управління країною, зокрема переглянути повноваження нижньої палати парламенту.

Згодом, після візиту до Білого дому та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Макгрегор уже прямо заявив про намір балотуватися. У своїх зверненнях він різко критикує міграційну політику ЄС та виступає проти Європейського міграційного пакту.

Громадяни Ірландії, настав час для справжніх змін! Як президент, я не підпишу жодного законопроекту, доки він не буде розглянутий народом заявив він

Citizens of Ireland, the time for real change is now!



As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first!



If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025

Макгрегор також зазначив, що місцеві депутати "роблять більше для людей", ніж парламентарі в Ойряхтасі (ірландському парламенті), і закликав їх підтримати його кандидатуру: "

Якщо ви депутат і відчуваєте, що ваш голос ігнорують, а ваше суспільство не помічають, я прошу вас висунути мою кандидатуру. Я дам вам платформу та повноваження, щоб вас почули", – заявив спортсмен.

Минулого тижня боєць заявив, що вже має підтримку частини місцевих рад, депутатів та сенаторів, а також натякнув на домовленості з престижною партією.

Втім, його ім’я поки що не з’явилося у списку офіційно поданих кандидатів. Для потрапляння до виборчого бюлетеня претендент має заручитися підтримкою щонайменше чотирьох місцевих рад або 20 депутатів та сенаторів.

Усик вже назвав ідеальну посаду в політиці для себе

Серед відомих українських політиків, які вже змінили спортивну форму на діловий костюм та приєдналися до політикуму — Жан Беленюк, Андрій Шевченко (позаштатний радник президента) та мер Києва Віталій Кличко.

Однак, у самого Усика великих політичних амбіцій, як розповідав він сам, поки що немає. Усик заявив, що в майбутньому хотів би обійняти посаду міністра молоді та спорту України.

Про це він розповів в інтерв’ю польському YouTube каналу Kanał Sportowy.

"Я хочу працювати з дітьми — не лише у спорті, а й у навчанні. Психологія, здоровий спосіб життя, вміння думати самостійно — це те, чого я можу навчити. Я б із задоволенням став міністром спорту — і я стану ним", — зазначив боксер.

Втім, у коментарі для журналіста Слави Дьоміна Усик додав, що не бачить себе політиком і не готовий йти у велику політику. За його словами, попереду ще кілька років спортивної кар’єри, а міністерство спорту він сприймає не як політичну посаду, а як впливати на розвиток молоді.

Якби завтра запропонували посаду міністра спорту — я відмовився б. Але якщо ніколи їм не стану — не засмучусь Олександр Усик

Олександр Усик у костюмі/Facebook

Намірів немає, але підтримка є

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик увійшов до трійки публічних осіб, яким найбільше довіряють українці.

Згідно з опитуванням "Соціально-політичні настрої українців", проведеному "Діловою столицею" та компанією New Image Marketing Group, Усик посідає третє місце в рейтингу з показником довіри 60%.

Олександр Усик/Facebook

Його результат лише трохи поступається голові ГУР Кирилу Буданову (62%) та послу України у Великій Британії Валерію Залужному (72%).

Навіть з його популярністю Усику не буде надто просто

Політолог Олексій Якубін у коментарі "Телеграфу" зазначив, що відомі спортсмени у світовій практиці часто мають шанси на політичну кар’єру — і приклад Олександра Усика не є винятком.

"Якщо подивитися на схожі події в інших країнах, наприклад, на Філіппінах чи в Європі, то більш ніж у половині випадків видатні спортсмени отримували підтримку населення та навіть політичні посади", — зазначив експерт.

За його словами, Усик має "символічний капітал" — він популярний, добре впізнаваний і вже має довіру частини суспільства.

"Тому якщо говорити про стартові можливості Усика — вони є. Він універсальний боксер у багатьох номінаціях. І цю популярність він може насправді перетворити на капітал підтримки", — зазначив Якубін.

Олександр Усик/Facebook

Популярність це ще не гарантія перемоги на виборах. "У політології є таке правило: популярність ще не дорівнює електорабельності. Але цей бар’єр Усик уже пройшов, і йому легше, ніж умовному no name", — пояснив він.

Також, на думку Якубіна, в Україні зберігається громадський запит нових осіб. І Усик, за бажання, може ним скористатися. Однак успіх залежатиме від подальших дій та організаційної роботи.

"Є приклад Кличка, якому вдалося здобути посаду мера Києва. Але є й інші приклади — наприклад, Шевченку, якому не вдалося збудувати політичну кар’єру", — підсумував політолог.

Олексій Якубін зазначив, що навіть дуже популярні спортсмени далеко не завжди успішні у політиці. За його словами, цього недостатньо — важливими є також організаційні здібності кандидата.

"Ми розуміємо, що може бути специфічна ситуація у нас — тому що дійсно є запит на нові особи, і це може зіграти свою роль. Але дуже багато залежатиме від організаційних моментів", — сказав Якубін.

Як приклад, експерт навів кейс Конора Макгрегора, який зараз стикається з технічними труднощами.

"Навіть у випадку з Макгрегором — для того, щоб взагалі взяти участь у виборах, йому потрібно отримати підтримку ще декількох парламентарів в Ірландії. Тобто він має популістську відеокампанію і так далі, але цього замало. Є організаційні моменти, які він має пройти. І не факт, що йому це вдасться, хоча може і вдасться", — наголосив політолог.

Офіційних політичних заяв боксер наразі не робив. Однак якщо гіпотетично він піде у політику, успіх залежатиме не лише від популярності, а й від злагодженої підготовки.

Поки що Усик офіційно не заявляв про свою готовність до політичної кар’єри, тому його особливо не міряли в соціології. Але якщо все ж таки у нас будуть так чи інакше призначені вибори, я сказав би так — шанси є, але дуже багато залежатиме від уміння організаційно все це реалізувати Олексій Якубін

Олексій Якубін/Facebook

Політолог наголошує, що необхідно буде сформувати команду, створити центр, побудувати стратегію та комунікацію.

"Якщо вдасться підібрати команду, створити групу підтримки, партійний центр, використовувати сучасні засоби комунікації — це може спрацювати. Але це не буде автоматично. Якщо розраховувати, що символічний капітал Усика автоматично перетвориться на капітал політика — такого не буде", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 5 вересня в Ужгороді відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Центральною темою зустрічі було обговорення питань енергетичної інфраструктури.