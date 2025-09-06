Від рингу до президента. Чи піде Олександр Усик шляхом Конора Макгрегора і що на нього чекає у боротьбі за владу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пробитися в політику Усику буде не надто просто
Скандальний боєць UFC Конор Макгрегор оголосив про свій намір брати участь у президентських виборах в Ірландії. У відеозверненні, оприлюдненому біля урядової будівлі в Дубліні, він закликав своїх прихильників звертатися до місцевих рад та до депутатів із вимогою підтримати його кандидатуру.
"Я — людина рішень. Наші діти відкинуті, туризм занепадає, небезпека зростає, а ця влада продовжує ігнорувати майбутні покоління", — заявив Макгрегор. "Телеграфу" стало цікаво, чи зможе найпопулярніший боксер України — Олександр Усик — так само легко "залетіти" в політику і чи отримає він підтримку виборців.
Трамп вплинув? Чому Макгрегор вирішив іти в політику
Про свої політичні амбіції боєць UFC Конор Макгрегор вперше заявив ще восени 2024 року. Тоді він натякнув на участь у президентських виборах та пообіцяв змінити систему управління країною, зокрема переглянути повноваження нижньої палати парламенту.
Згодом, після візиту до Білого дому та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Макгрегор уже прямо заявив про намір балотуватися. У своїх зверненнях він різко критикує міграційну політику ЄС та виступає проти Європейського міграційного пакту.
Громадяни Ірландії, настав час для справжніх змін! Як президент, я не підпишу жодного законопроекту, доки він не буде розглянутий народом
Citizens of Ireland, the time for real change is now!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025
As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first!
If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr
Макгрегор також зазначив, що місцеві депутати "роблять більше для людей", ніж парламентарі в Ойряхтасі (ірландському парламенті), і закликав їх підтримати його кандидатуру: "
Якщо ви депутат і відчуваєте, що ваш голос ігнорують, а ваше суспільство не помічають, я прошу вас висунути мою кандидатуру. Я дам вам платформу та повноваження, щоб вас почули", – заявив спортсмен.
Минулого тижня боєць заявив, що вже має підтримку частини місцевих рад, депутатів та сенаторів, а також натякнув на домовленості з престижною партією.
Втім, його ім’я поки що не з’явилося у списку офіційно поданих кандидатів. Для потрапляння до виборчого бюлетеня претендент має заручитися підтримкою щонайменше чотирьох місцевих рад або 20 депутатів та сенаторів.
Усик вже назвав ідеальну посаду в політиці для себе
Серед відомих українських політиків, які вже змінили спортивну форму на діловий костюм та приєдналися до політикуму — Жан Беленюк, Андрій Шевченко (позаштатний радник президента) та мер Києва Віталій Кличко.
Однак, у самого Усика великих політичних амбіцій, як розповідав він сам, поки що немає. Усик заявив, що в майбутньому хотів би обійняти посаду міністра молоді та спорту України.
Про це він розповів в інтерв’ю польському YouTube каналу Kanał Sportowy.
"Я хочу працювати з дітьми — не лише у спорті, а й у навчанні. Психологія, здоровий спосіб життя, вміння думати самостійно — це те, чого я можу навчити. Я б із задоволенням став міністром спорту — і я стану ним", — зазначив боксер.
Втім, у коментарі для журналіста Слави Дьоміна Усик додав, що не бачить себе політиком і не готовий йти у велику політику. За його словами, попереду ще кілька років спортивної кар’єри, а міністерство спорту він сприймає не як політичну посаду, а як впливати на розвиток молоді.
Якби завтра запропонували посаду міністра спорту — я відмовився б. Але якщо ніколи їм не стану — не засмучусь
Намірів немає, але підтримка є
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик увійшов до трійки публічних осіб, яким найбільше довіряють українці.
Згідно з опитуванням "Соціально-політичні настрої українців", проведеному "Діловою столицею" та компанією New Image Marketing Group, Усик посідає третє місце в рейтингу з показником довіри 60%.
Його результат лише трохи поступається голові ГУР Кирилу Буданову (62%) та послу України у Великій Британії Валерію Залужному (72%).
Навіть з його популярністю Усику не буде надто просто
Політолог Олексій Якубін у коментарі "Телеграфу" зазначив, що відомі спортсмени у світовій практиці часто мають шанси на політичну кар’єру — і приклад Олександра Усика не є винятком.
"Якщо подивитися на схожі події в інших країнах, наприклад, на Філіппінах чи в Європі, то більш ніж у половині випадків видатні спортсмени отримували підтримку населення та навіть політичні посади", — зазначив експерт.
За його словами, Усик має "символічний капітал" — він популярний, добре впізнаваний і вже має довіру частини суспільства.
"Тому якщо говорити про стартові можливості Усика — вони є. Він універсальний боксер у багатьох номінаціях. І цю популярність він може насправді перетворити на капітал підтримки", — зазначив Якубін.
Популярність це ще не гарантія перемоги на виборах. "У політології є таке правило: популярність ще не дорівнює електорабельності. Але цей бар’єр Усик уже пройшов, і йому легше, ніж умовному no name", — пояснив він.
Також, на думку Якубіна, в Україні зберігається громадський запит нових осіб. І Усик, за бажання, може ним скористатися. Однак успіх залежатиме від подальших дій та організаційної роботи.
"Є приклад Кличка, якому вдалося здобути посаду мера Києва. Але є й інші приклади — наприклад, Шевченку, якому не вдалося збудувати політичну кар’єру", — підсумував політолог.
Олексій Якубін зазначив, що навіть дуже популярні спортсмени далеко не завжди успішні у політиці. За його словами, цього недостатньо — важливими є також організаційні здібності кандидата.
"Ми розуміємо, що може бути специфічна ситуація у нас — тому що дійсно є запит на нові особи, і це може зіграти свою роль. Але дуже багато залежатиме від організаційних моментів", — сказав Якубін.
Як приклад, експерт навів кейс Конора Макгрегора, який зараз стикається з технічними труднощами.
"Навіть у випадку з Макгрегором — для того, щоб взагалі взяти участь у виборах, йому потрібно отримати підтримку ще декількох парламентарів в Ірландії. Тобто він має популістську відеокампанію і так далі, але цього замало. Є організаційні моменти, які він має пройти. І не факт, що йому це вдасться, хоча може і вдасться", — наголосив політолог.
Офіційних політичних заяв боксер наразі не робив. Однак якщо гіпотетично він піде у політику, успіх залежатиме не лише від популярності, а й від злагодженої підготовки.
Поки що Усик офіційно не заявляв про свою готовність до політичної кар’єри, тому його особливо не міряли в соціології. Але якщо все ж таки у нас будуть так чи інакше призначені вибори, я сказав би так — шанси є, але дуже багато залежатиме від уміння організаційно все це реалізувати
Політолог наголошує, що необхідно буде сформувати команду, створити центр, побудувати стратегію та комунікацію.
"Якщо вдасться підібрати команду, створити групу підтримки, партійний центр, використовувати сучасні засоби комунікації — це може спрацювати. Але це не буде автоматично. Якщо розраховувати, що символічний капітал Усика автоматично перетвориться на капітал політика — такого не буде", — підсумував він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 5 вересня в Ужгороді відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Центральною темою зустрічі було обговорення питань енергетичної інфраструктури.