Усику поставили ультиматум: жодних боїв

WBO заборонила українцю проводити проміжні поєдинки

Всесвітня боксерська організація (WBO) виступила з офіційною заявою з приводу ситуації з абсолютним чемпіоном світу у гевівейті Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Організація дала відстрочку українському чемпіону, проте висунула кілька умов для обов’язкового захисту титулу.

Про це повідомляє пресслужба WBO у соцмережі Х. WBO заборонила Усику проводити проміжні бої, наступний поєдинок він має дати обов’язковому претенденту на пояс Організації.

Крім того, Усику надано 90-денна відстрочка від переговорів про обов’язковий захист (діє з 9 серпня 2025 року). При цьому WBO санкціонувала чемпіонський бій Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) за титул обов’язкового претендента. Напередодні стало відомо, що новозеландець 25 жовтня в Лондоні зустрінеться на рингу з британцем Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО), який має титул тимчасового чемпіона WBA.

Нагадаємо, Усик зараз відпочиває після перемоги в реванші над британцем Даніелем Дюбуа. Олександр попросив у WBO відстрочити обов’язковий захист пояса через стан здоров’я. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому українець активно танцює, через що у WBO з’явилися питання до "Кота".