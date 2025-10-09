Рус

Мудрик потрапив у черговий скандал: втрутився навіть Судаков (відео)

Михайло Корнілов
Новина оновлена 09 жовтня 2025, 19:31
Михайло Мудрик та Георгій Судаков відреагували на скандальне відео блогера Максима Мухи. Фото instagram.com/sudakov_11, instagram.com/mmudryk10, instagram.com/mmuhaa23

Український футболіст вилаявся у соцмережах

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик різко відреагував на публікацію українського футбольного блогера Максима Мухи. На цей час Мудрика відсторонено від футболу через допінг-скандал.

Що потрібно знати

  • Мудрик провалив допінг-тест на мельдоній
  • Блогер Муха випустив відео про те, як грав у футбол під "допінгом Мудрика"
  • Футболіст увірвався у коментарі під відео та образив Максима

Блогер опублікував відео під назвою "Я грав у футбол під допінгом 15 днів". У ході "експерименту" Муха прийняв таблетку з мельдонієм — саме ця заборонена речовина була виявлена в організмі Мудрика.

Блогер почав ролик, заявивши, що Мудрик отримав 4-річну дискваліфікацію за вживання мельдонію. Хоча футболіст поки що тільки відсторонений від футболу, триває розслідування.

Мудрик влетів у коментарі під відео та образив блогера. Також під постом можна побачити реакцію друга Михайла, футболіста "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова, який поставив емодзі "клоун".

Який же ти є***н.

Михайло Мудрик

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Гравцеві загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації.

