Дружина українського футболіста знялася топлес (фото)

Дівчина похвалилася ідеальною фігурою

Дружина українського футболіста "Колоса", експівзахисника молодіжної збірної України Максима Третьякова Ліза яскраво відсвяткувала 30-річчя. Дівчина влаштувала гарячу фотосесію та поділилася пікантними кадрами у соцмережах.

Що потрібно знати:

Ліза Третьякова відзначила 30-річчя

Дружина футболіста зробила кілька фото топлес

Максим грає за ФК "Колос"

Відповідні знімки Ліза опублікувала в Instagram. Третьякова для зйомки підібрала відверте вбрання.

Привіт 30 років. Це вже потужно. Ліза Третьякова

Ліза Третьякова поділилася пікантним фото

Ліза Третьякова одягла піджак на голе тіло

Ліза Третьякова зробила фото топлес

Ліза Третьякова у чорній спідниці та піджаку

Ліза Третьякова прикрила руками голі груди

Зазначимо, Максим Третьяков є вихованцем "Дніпра". До переходу в "Колос" він виступав за "Металіст", "Чорноморець", "Олександрію" та "Дніпро-1". Також він грав за словацький "ДАК 1904". Ліза є б’юті-блогером та моделлю. На її сторінку в Instagram підписано майже 200 тисяч людей. Пара виховує двох дітей.

Родина Третьякових

Третьяков у сезоні 2025/26 зіграв 9 матчів на клубному рівні, гольовими діями не відзначався. Гравець провів 14 матчів за молодіжну збірну України.

Нагадаємо, "Колос" після 8 турів посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Української прем’єр-ліги (УПЛ). Клуб із Ковалівки у 9-му турі чемпіонату України зіграє проти ЛНЗ (19 жовтня).