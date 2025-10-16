Дружина українського футболіста знялася топлес (фото)
-
-
Дівчина похвалилася ідеальною фігурою
Дружина українського футболіста "Колоса", експівзахисника молодіжної збірної України Максима Третьякова Ліза яскраво відсвяткувала 30-річчя. Дівчина влаштувала гарячу фотосесію та поділилася пікантними кадрами у соцмережах.
Що потрібно знати:
- Ліза Третьякова відзначила 30-річчя
- Дружина футболіста зробила кілька фото топлес
- Максим грає за ФК "Колос"
Відповідні знімки Ліза опублікувала в Instagram. Третьякова для зйомки підібрала відверте вбрання.
Привіт 30 років. Це вже потужно.
Зазначимо, Максим Третьяков є вихованцем "Дніпра". До переходу в "Колос" він виступав за "Металіст", "Чорноморець", "Олександрію" та "Дніпро-1". Також він грав за словацький "ДАК 1904". Ліза є б’юті-блогером та моделлю. На її сторінку в Instagram підписано майже 200 тисяч людей. Пара виховує двох дітей.
Третьяков у сезоні 2025/26 зіграв 9 матчів на клубному рівні, гольовими діями не відзначався. Гравець провів 14 матчів за молодіжну збірну України.
Нагадаємо, "Колос" після 8 турів посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Української прем’єр-ліги (УПЛ). Клуб із Ковалівки у 9-му турі чемпіонату України зіграє проти ЛНЗ (19 жовтня).