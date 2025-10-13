Маліновський врятував збірну України від ганьби (відео)

На рахунку півзахисника гол та асист у важливому матчі

У понеділок, 13 жовтня, національна команда України з футболу зіграла проти Азербайджану у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Синьо-жовті провели номінально домашній матч у Польщі.

Що потрібно знати

Синьо-жовті вийшли вперед після удару Гуцуляка головою

Азербайджан відігрався завдяки автоголу Миколенка

Маліновський у другому таймі приніс Україні 3 очки

Зустріч, що відбувалася у Кракові на стадіоні "Краковія", завершилася з рахунком 2:1 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

Синьо-жовті провели відмінний перший тайм, створивши безліч моментів біля воріт гостей. Щоправда, на відміну від гри з Ісландією, українських футболістів підвела реалізація. Рахунок у грі відкрив Олексій Гуцуляк, який головою замкнув гарматний навіс від Руслана Маліновського. У компенсований час до другого тайму українці пропустили — відзначився Наріман Ахундзаде. Це взяття воріт пізніше "переписали" на Віталія Миколенка.

У другому таймі українці з перших хвилин кинулися в атаку. Це принесло свої плоди на 64 хвилині. Гості забули про Руслана Маліновського, який з меж штрафного майданчика розстріляв ворота Магомедалієва. Асист на рахунку Гуцуляка. Під завісу гри українці забили ще, але гол Волошина було скасовано за допомогою VAR.

Україна – Азербайджан – 2:1

Голи: Гуцуляк (30), Маліновський (64) – Миколенко (45+3, автогол)

Попередження: Маліновський (45+1), Михайліченко (50), Бондаренко (93) – Магомедалієв (45+1)

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Михайліченко, 46), Волошин, Очеретько (Бондаренко, 71), Ярмолюк (Бондар, 85), Маліновський (Шапаренко, 71), Гуцуляк (Калюжний, 85), Довбик

Азербайджан: Магомедалієв, А.Гусейнов (Алієв, 85), Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулієв, Т.Байрамов (Ахмедзаде, 85), Хайбулаєв (Хачаэв, 93), Махмудов, Нурієв (Гурбанли, 61), Ахундзаде (Емрелі, 85)

Статистика матчу Україна – Азербайджан

Повний відеоогляд матчу Україна — Азербайджан буде доступний тут пізніше.

Турнірне становище команд у групі D відбору на ЧС-2026

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.