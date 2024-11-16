Майк Тайсон програв Джейку Полу, який на 31 рік молодший за нього (відео)

"Залізний Майк" повернувся на професійний ринг

У п’ятницю, 15 листопада, в Арлінгтоні (штат Техас, США) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу зійшлися 58-річний Майк Тайсон (50-7, 44 KO) та 27-річний боксер-блогер Джейк Пол (10-1, 6 KO).

Поєдинок, що проходив на арені AT&T, завершився перемогою Джейка одноголосним рішенням суддів — 80-72, 79-73, 79-73. Про це повідомляє "Телеграф".

"Залізний Майк" блискуче почав, змусивши суперника забути про плани на нокаут. Однак Пол перебудувався, знайшов потрібну дистанцію, з якої влаштував справжнє бомбардування по колишньому чемпіону світу. У результаті Джейк без проблем забрав решту раундів і перемогу в поєдинку, який не приніс йому слави. Публіка аплодувала Майку, а ось Джейку дістався лише свист.

Додамо, що поєдинок проходив за особливими правилами – 8 раундів по 2 хвилини. Проте бій вважається офіційним і буде внесений до рекорду бійців.

Нагадаємо, у жовтні в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий вечір професійного боксу, у головному бою якого Артур Бетербієв зі скандалом переміг Дмитра Бівола. Після поєдинку російський канадець викликав на бій Олександра Усика.