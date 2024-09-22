Джошуа зганьбився на очах Усика: "Динаміт" нокаутував колишнього чемпіона (відео)

AJ з перших хвилин зіткнувся з великими проблемами

У суботу, 21 вересня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарному стадіоні "Вемблі" відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-4, 23 КО) — Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО). Поєдинок завершився сенсаційною перемогою Дюбуа.

Про це повідомляє "Телеграф". Таким чином, Дюбуа захистив титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі.

Дюбуа на прізвисько "Динаміт" з перших секунд обрав тактику першого номера. Наприкінці першої 3-хвилинки Данієлю вдалося вразити колишнього чемпіона – AJ опинився у першому нокдауні. Потім Даніель почав просто "знищувати" більш іменитого суперника. "Страждання" AJ завершилися в 5-му раунді, коли британець нарвався на зустрічний удар опонента.

Зазначимо, на шоу, яке відвідало рекордна кількість глядачів (96 000), приїхав чемпіон світу у хевівейті за версіями WBA, WBO, WBC та IBO українець Олександр Усик та колишній чемпіон із Британії Тайсон Ф’юрі. Очікується, що тепер Дюбуа вийде на ринг проти переможця реваншу "Кота" та "Циганського короля".

Нагадаємо, і Джошуа, і Дюбуа свого часу програвали Усику, причому AJ поступався двічі. До речі, Даніель навіть "відправив у нокдаун" українця, проте рефері вбачив у цьому епізоді удар нижче пояса.