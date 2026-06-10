Росія перебуває під санкціями, а США приймає ЧС-2026 з футболу

Організатори товариського футбольного матчу Росія — Трінідад та Тобаго (3:0) хотіли вколоти США, але лише розсмішили мережу. Після перемоги над острівною державою у Калінінграді (РФ) пролунала пісня про Америку.

Що потрібно знати

Збірна РФ обіграла Тринідад та Тобаго

Після гри дитячий хор виступив із піснею "Гудбай, Америка"

Росія відсторонена від усіх офіційних змагань у футболі

Після гри дитячий хор виконав композицію Nautilus Pompilius "Останній лист", також відому як "Гудбай, Америка". Про це повідомляє "Телеграф".

Вибір цієї композиції викликав подив у самих росіян. По-перше, збірна РФ не грала з американцями. По-друге, США — одна з країн-господарів чемпіонату світу з футболу-2026, поки росіяни насилу знаходять суперників для товариських матчів через міжнародну ізоляцію та санкції ФІФА (Міжнародна федерація футболу).

Користувачі оцінили ситуацію як "іспанський сором" та "пробиття дня". Також у мережі зробили випад у бік президента РФ Володимира Путіна, згадавши його нове прізвисько та триразове "Ура" у його виконанні.

Відеоогляд матчу Росія — Трінідад та Тобаго

Нагадаємо, ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Перша спроба УЄФА повернути Росію на міжнародну арену провалилася через реакцію деяких європейських країн.

Зазначимо, ЧС-2026 пройде з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" можна ознайомитись з повним календарем та розкладом турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.