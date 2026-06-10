Ошибка дизайнера? Форма команды на ЧМ-2026 стала мемом (фото)
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Форму сборной Гаити активно обсуждают в сети
На форме сборной Гаити по футболу обнаружили польский флаг. Однако на деле любители футбола стали жертвами оптической иллюзии из-за странного дизайнерского решения.
Что нужно знать
- Сборная Гаити едет на ЧМ-2026 с тремя комплектами формы
- На экипировке команды обнаружили польский флаг
- Футболка гаитян стала мемом в сети
Польские цвета можно заметить лишь на синем комплекте формы сборной Гаити, из-за чего в сети распространился интересный миф. В Интернете ходят слухи, что сборная Гаити специально нанесла польский флаг на свою форму, сообщает "Телеграф".
Согласно мифу, это сделано якобы из-за глубокой связи между государствами, зародившейся два столетия назад. Еще в 1802 году Наполеон отправил на остров тысячи польских легионеров для подавления восстания рабов. Часть польского легиона отказалась воевать против гаитян и присоединилась к их рядам. В результате французская колония получила независимость в 1804 году.
Однако колумбийский бренд Saeta, который поставляет форму сборной Гаити не сообщал о наличии польского флага на форме. Более того, на других комплектах видно, что флаг не бело-красный, а голубо-красный (официальные цвета Гаити).
В сети сравнили ситуацию с Феноменом синего или белого платья. В 2015 году фотография кружевного платья дизайнера Roman Originals разделила мир. В сети развязался спор относительно того, какого цвета платье на снимке. В реальности платье сине-черного цвета, хотя из-за уникальной оптической иллюзии миллионы людей видят его бело-золотым.
Отметим, ЧМ-2026 пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" можно ознакомиться с полным календарем и расписанием турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.