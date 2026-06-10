Футбольний сталкер приїхав на ЧС-2026: за ким слідкує незвичайний фанат (відео)

Вболівальник просто вигукує прізвище гравця

Незвичайний фанат центрального півзахисника збірної Німеччини Леона Горецька засвітився у США. Там "Ді Маншафт" готується до старту на чемпіонаті світу з футболу-2026.

Що потрібно знати

Збірна Німеччини стартує на ЧС-2026 14 червня

Особистий фанат Горецька прибув на Мундіаль

Відео з футбольним сталкером стало вірусним у мережі

Горецька далеко не найпопулярніший гравець збірної Німеччини, проте фанат-сталкер став переслідувати саме Леона. Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі набирає популярності добірка відео, на яких уболівальник вигукує прізвище гравця. Це відбувалося у різний час у різних місцях, а тепер справа дійшла до ЧС-2026. Примітно, що особистий фанат Леона не намагається з ним поговорити, отримати автограф чи фото від футболіста, а просто кричить: "Горецька!".

Зазначимо, 31-річний Горецька залишив "Баварію" і зараз перебуває без клубу. Минулого сезону він зіграв 48 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 голами та 5 асистами. Збірна Німеччини на ЧС-2026 зіграє у групі Е з командами, Кюрасао, Кот д’Івуару та Еквадору.

Зазначимо, ЧС-2026 пройде з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" можна ознайомитись з повним календарем та розкладом турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.