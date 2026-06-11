ФИФА запретило "польский флаг", но разрешила триколор России на ЧМ-2026

Российский флаг заметили перед открытием Мундиаля в Мексике

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла несколько неоднозначных решений перед стартом чемпионата мира по футболу. Сборной Гаити срочно поменяют форму из-за наличия "польского флага" на футболке.

Что нужно знать

ФИФА запретило форму сборной Гаити

Организаторы ЧМ-2026 вывесили флаг России на стадионе, где пройдет матч-открытие

Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике

Об этом сообщает BBC. По информации источника, ФИФА расценило изображение битвы при Вертьере в 1803 году на футболке сборной Гаити как использование "политических, религиозных или личных посланий или лозунгов" на снаряжении, что запрещено правилами.

Запрещенная форма сборной Гаити/Фото: x.com/mordownik4u

Колумбийский бренд Saeta, который поставляет форму сборной Гаити, сообщил, что уберет спорные детали с экипировки. К слову, одной из них был "польский флаг". На синей форме голубо-красный флаг казался бело-красным, из-за чего в сети появился миф, что гаитяне специально нанесли польские цвета на свою форму в знак благодарности польскому легиону, часть бойцов которого отказалась воевать против островитян и присоединилась к их рядам в борьбе за независимость от Франции Наполеона.

Кроме того, ФИФА разрешила повесить флаг России на стадионе в Мехико, где пройдет матч-открытие ЧМ-2026. Об этом радостно сообщили российские СМИ. Флаги всех стран мира вывесили на крыше арены в алфавитном порядке согласно английскому языку. К слову, российский футбол находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Команда РФ не участвовала в отборе на ЧМ-2026.

Флаг России на ЧМ-2026/Фото: "Чемпионат"

Отметим, ЧМ-2026 пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" можно ознакомиться с полным календарем и расписанием турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.