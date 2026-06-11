ФИФА запретило "польский флаг", но разрешила триколор России на ЧМ-2026
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Российский флаг заметили перед открытием Мундиаля в Мексике
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла несколько неоднозначных решений перед стартом чемпионата мира по футболу. Сборной Гаити срочно поменяют форму из-за наличия "польского флага" на футболке.
Что нужно знать
- ФИФА запретило форму сборной Гаити
- Организаторы ЧМ-2026 вывесили флаг России на стадионе, где пройдет матч-открытие
- Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике
Об этом сообщает BBC. По информации источника, ФИФА расценило изображение битвы при Вертьере в 1803 году на футболке сборной Гаити как использование "политических, религиозных или личных посланий или лозунгов" на снаряжении, что запрещено правилами.
Колумбийский бренд Saeta, который поставляет форму сборной Гаити, сообщил, что уберет спорные детали с экипировки. К слову, одной из них был "польский флаг". На синей форме голубо-красный флаг казался бело-красным, из-за чего в сети появился миф, что гаитяне специально нанесли польские цвета на свою форму в знак благодарности польскому легиону, часть бойцов которого отказалась воевать против островитян и присоединилась к их рядам в борьбе за независимость от Франции Наполеона.
Кроме того, ФИФА разрешила повесить флаг России на стадионе в Мехико, где пройдет матч-открытие ЧМ-2026. Об этом радостно сообщили российские СМИ. Флаги всех стран мира вывесили на крыше арены в алфавитном порядке согласно английскому языку. К слову, российский футбол находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Команда РФ не участвовала в отборе на ЧМ-2026.
Отметим, ЧМ-2026 пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" можно ознакомиться с полным календарем и расписанием турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.