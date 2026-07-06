Португалія – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Піренейське дербі на Мундіалі

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У понеділок, 6 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбудеться суперматч. У рамках 1/8 фіналу збірна Португалії поміряється силами з Іспанією.

Що потрібно знати

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"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія — Іспанія. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Португалія — Іспанія (оновлюється)

Одні із головних претендентів на титул чемпіона зійдуться у битві за чвертьфінал. Фурія Роха є беззаперечним фаворитом, проте "Європейських бразильців" ніколи не можна списувати з рахунків.

Португальці на турнірі обіграли Узбекистан (5:0) та Хорватію (2:0), а також зіграли внічию з ДР Конго (1:1) та Колумбією (0:0). Іспанія, своєю чергою, перемогла Саудівську Аравію (4:0), Уругвай (1:0) та Австрію (3:0), втративши очки лише проти Кабо-Верде (0:0).

Команди зустрічалися між собою 42 рази (6 перемог у Португалії, 18 разів було зафіксовано нічию та 18 разів перемагали іспанці). До речі, в останній грі Португалія обіграла Іспанію у фіналі Ліги націй-2025 (2:2, 5:3 за пенальті).

Додамо, що переможець Піренейського дербі зіграє у чвертьфіналі ЧС-2026 проти переможця дуелі Бельгії та США.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.