Португалия - Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026

Пиренейское дерби на Мундиале

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В понедельник, 6 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоится суперматч. В рамках 1/8 финала сборная Португалии померится силами с Испанией.

Что нужно знать

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"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Испания. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Португалия — Испания (обновляется)

Одни из главных претендентов на титул чемпиона сойдутся в битве за четвертьфинал. Фурия Роха является безоговорочным фаворитом, однако "Европейских бразильцев" никогда нельзя списывать со счетов.

Португальцы на турнире обыграли Узбекистан (5:0) и Хорватию (2:0), а также сыграли вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Испания, в свою очередь, победила Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0) и Австрию (3:0), потеряв очки лишь против Кабо-Верде (0:0).

Команды встречались между собой 42 раза (6 побед у Португалии, 18 раз была зафиксирована ничья и 18 раз побеждали испанцы). К слову, в последней игре Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций-2025 (2:2, 5:3 по пенальти).

Добавим, что победитель Пиренейского дерби сыграет в четвертьфинале ЧМ-2026 против победителя дуэли Бельгии и США.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.