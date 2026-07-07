Аргентина — Єгипет: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Чинні чемпіони світу зіграють проти "Фараонів"

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У вівторок, 7 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбудуться завершильні матчі 1/8 фіналу. Зокрема збірна Аргентини зіграє проти команди Єгипту.

Що потрібно знати

Аргентина прийме Єгипет у Атланті (США)

Мессі вже забив 7 голів на турнірі

Переможець зіграє у наступному раунді проти Колумбії/Швейцарії

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Єгипет. Початок гри о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Аргентина — Єгипет (оновлюється)

Чинні чемпіони світу потрапили до "легкої" частини сітки плей-оф, проте її ще треба пройти. На шляху "Фараони", які так просто не дадуть Мессі та Ко потрапити до чвертьфіналу. У 1/4 на переможця пари Аргентина/Єгипет чекає переможець дуелі Колумбія/Швейцарія.

Зазначимо, єгиптяни на ЧС-2026 зіграли внічию з Бельгією (1:1) та Іраном (1:1), а також перемогли Нову Зеландію (3:1) та Австралію (1:1, 4:2 за пенальті). Аргентина, своєю чергою, виграла всі матчі на Мундіалі: проти Алжиру (3:0), Австрії (2:0), Йорданії (3:1) та Кабо-Верде (3:2).

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.