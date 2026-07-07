Аргентина - Египет: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира сыграют против "Фараонов"

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Во вторник, 7 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 пройдут заключительные матчи 1/8 финала. В частности, сборная Аргентины сыграет против команды Египта.

Что нужно знать

Аргентина примет Египет в Атланте (США)

Месси уже забил 7 голов на турнире

Победитель сыграет в следующем раунде против Колумбии/Швейцарии

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Египет. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Аргентина — Египет (обновляется)

Действующие чемпионы мира попали в "легкую" часть сетки плей-офф, однако ее еще надо пройти. На пути "Фараоны", которые так просто не дадут Месси и Ко попасть в четвертьфинал. В 1/4 на победителя пары Аргентина/Египет ждет победитель дуэли Колумбия/Швейцария.

Отметим, египтяне на ЧМ-2026 сыграли вничью с Бельгией (1:1) и Ираном (1:1), а также победили Новую Зеландию (3:1) и Австралию (1:1, 4:2 по пенальти). Аргентина, в свою очередь, выиграла все матчи на Мундиале: против Алжира (3:0), Австрии (2:0), Иордании (3:1) и Кабо-Верде (3:2).

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.