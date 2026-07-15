Будинок зірки ЧС-2026 спробували пограбувати: раніше він належав Піке та Шакірі (фото)

Юний талант ледь не став жертвою грабіжників, доки святкував вихід у фінал

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У середу, 15 липня, невідомі намагалися пограбувати будинок вінгера "Барселони" та збірної Іспанії Ламіна Ямаля. Інцидент стався після того, як Фурія Роха пробилася у фінал Мундіалю.

Що потрібно знати

Іспанія обіграла Францію на ЧС-2026 — 2:0

Після гри невідомі спробували пограбувати будинок Ямаля

Ламін — головна зірка Фурії Роха на Мундіалі

Спроба пограбування відбулася рано-вранці, через кілька годин після того, як Ямаль взяв участь у переможному матчі Іспанії проти Франції. Про це повідомляє elespanol.

Пограбування вдалося припинити завдяки приватній охороні, найнятій футболістом. Співробітники охорони через систему відеоспостереження виявили двох невідомих, які намагалися проникнути на приватну територію. Поліція Каталонії прибула за вказаною адресою та порушила справу за фактом спроби пограбування із застосуванням сили, тоді як відділ кримінальних розслідувань аналізує записи з камер відеоспостереження, щоб спробувати ідентифікувати підозрюваних. Ймовірно, грабіжників на злочин спокусили колекції ювелірних виробів та годинників футболіста. Ламін часто демонструє елітні аксесуари у своїх соцмережах.

Зазначимо, інцидент стався в особняку Ямаля, який раніше належав відомій парі — Жерару Піке та Шакірі. Після розлучення вони продали "сімейне гніздечко", ціна нерухомості — близько 14 млн євро.

Як виглядає будинок Ямаля

Ламін Ямаль біля свого будинку/Фото: instagram.com/lamineyamal

Ламін Ямаль у своєму будинку/Фото: instagram.com/lamineyamal

Ламін Ямаль у своєму будинку/Фото: instagram.com/lamineyamal

Ямаль показав свій будинок

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.