Дом звезды ЧМ-2026 попытались ограбить: ранее он принадлежал Пике и Шакире (фото)

Юный талант едва не стал жертвой грабителей, пока праздновал выход в финал

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В среду, 15 июля, неизвестные пытались ограбить дом вингера "Барселоны" и сборной Испании Ламина Ямаля. Инцидент произошел после того, как Фурия Роха пробилась в финал Мундиаля.

Что нужно знать

Испания обыграла Францию на ЧМ-2026 — 2:0

После игры неизвестные попытались ограбить дом Ямаля

Ламин — главная звезда Фурии Роха на Мундиале

Попытка ограбления произошла рано утром, через несколько часов после того, как Ямаль принял участие в победном матче Испании против Франции. Об этом сообщает elespanol.

Ограбление удалось пресечь благодаря частной охране, нанятой футболистом. Сотрудники охраны через систему видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных, которые пытались проникнуть на частную территорию. Полиция Каталонии прибыла по указанному адресу и возбудила дело по факту попытки ограбления с применением силы, в то время как отдел уголовных расследований анализирует записи с камер видеонаблюдения, чтобы попытаться идентифицировать подозреваемых. Вероятно, грабителей привлекли коллекции ювелирных изделий и часов футболиста. Ламин частенько демонстрирует элитные аксессуары в своих соцсетях.

Отметим, инцидент произошел в особняке Ямаля, который ранее принадлежал известной паре — Жерару Пике и Шакире. После развода они продали "семейное гнездышко", цена недвижимости — около 14 млн евро.

Как выглядит дом Ямаля

Ламин Ямаль возле своего дома/Фото: instagram.com/lamineyamal

Ламин Ямаль в своем доме/Фото: instagram.com/lamineyamal

Ламин Ямаль в своем доме/Фото: instagram.com/lamineyamal

Ямаль показал свой дом

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.