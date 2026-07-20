Іспанія дотиснула Аргентину у фіналі ЧС-2026 (відео)

Іспанці вдруге виграли Кубок світу

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У неділю, 19 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбулася фінальна гра. У битві за Кубок світу зійшлися команди Іспанії та Аргентини.

Зустріч, що проходила на "Нью-Йорк/Нью-Джерсі-стейдіум" у передмісті Нью-Йорка (США), завершилася з рахунком 1:0 на користь Іспанії. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди розпочали обережно. Іспанці традиційно більше володіли м’ячем, проте аргентинці недалеко втекли від них. Альбіселесте намагалися використати довгі закидання, але ця тактика не принесла своїх плодів. Фурія Роха, у свою чергу, завдала кількох небезпечних ударів із середньої дистанції, а найкращий гольовий момент у першій половині отримав Ламін Ямаль, який у ближньому бою не зумів прошити Еміліано Мартінеса.

У другому таймі Іспанія посилила тиск, притиснувши аргентинців до свого штрафного майданчика. Фурія Роха завдавала ударів після стандартів і з-за меж штрафного майданчика, проте засмутити Мартінеса в основний час не вдалося. Неймовірно, але аргентинці за 90 хвилин жодного разу не били навіть у бік воріт Унаї Сімона. Ключовий момент у поєдинку стався у компенсований час. Енцо Фернандес отримав дві жовті картки та залишив Аргентину у меншості.

Іспанія забила в першому овертаймі зусиллями Ніко Вільямса, проте гол було скасовано через спірний фол. На початку другого овертайму Фурія Роха нарешті прошила Мартінеса — відзначився Ферран Торрес.

Іспанія – Аргентина – 1:0

Гол: Торрес (106)

Попередження: Ліс.Мартінес (41), Паредес (52), Фернандес (83), МакАллістер (112)

Вилучення: Фернандес (90+3, друга жовта картка)

Іспанія: Сімон – Кукурелья, Лапорт (Е.Гарсія, 99), Кубарсі, Порро – Руїс (Педрі, 62), Родрі (Субіменді, 99) – Баена (Вільямс, 75), Ольмо (Меріно, 75), Ямаль – Оярсабаль (Торрес, 62).

Аргентина: Е. Мартінес – Тальяфіко, Ліс. Мартінес (Отаменді, 44), Ромеро (Медіна, 71), Монтьєль (Моліна, 58) – Н. Гонсалес (Паредес, 46), Е. Фернандес, МакАллістер, Де Пауль (Сімеоне, 71) – Х. Альварес (Сенесі, 102), Мессі.

Статистика матчу Іспанія – Аргентина

Повний відеоогляд матчу Іспанія — Аргентина. Відео надане Megogo.

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