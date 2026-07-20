Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 (видео)

Испанцы во второй раз выиграли Кубок мира

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В воскресенье, 19 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялась финальная игра. В битве за Кубок мира сошлись команды Испании и Аргентины.

Встреча, проходившая на "Нью-Йорк/Нью-Джерси-стейдиум" в пригороде Нью-Йорка (США), завершилась со счетом 1:0 в пользу Испании. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды начали осторожно. Испанцы традиционно больше владели мячом, однако аргентинцы недалеко ушли от них. Альбиселесте пытались использовать длинные забросы, но эта тактика не принесла свои плоды. Фурия Роха, в свою очередь, нанесла несколько опасных ударов со средней дистанции, а лучший голевой момент в первой половине получил Ламин Ямаль, который в ближнем бою не сумел прошить Эмилиано Мартинеса.

Во втором тайме Испания усилила давление, прижав аргентинцев к своей штрафной. Фурия Роха наносила удары после стандартов и из-за пределов штрафной, однако огорчить Мартинеса в основное время не удалось. Невероятно, но аргентинцы за 90 минут ни разу не били даже в сторону ворот Унаи Симона. Ключевой момент в поединке произошел в компенсированное время. Энцо Фернандес получил две желтые карточки и оставил Аргентину в меньшинстве.

Испания забила в первом овертайме усилиями Нико Уильямса, однако гол был отменен из-за спорного фола. В начале второго овертайма Фурия Роха наконец-то прошила Мартинеса — отличился Ферран Торрес.

Испания – Аргентина – 1:0

Гол: Торрес (106)

Предупреждения: Лис.Мартинес (41), Паредес (52), Фернандес (83), МакАллистер (112)

Удаление: Фернандес (90+3, вторая желтая карточка)

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт (Э.Гарсия, 99), Кубарси, Порро – Руис (Педри, 62), Родри (Субименди, 99) – Баэна (Уильямс, 75), Ольмо (Мерино, 75), Ямаль – Оярсабаль (Торрес, 62).

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Лис.Мартинес (Отаменди, 44), Ромеро (Медина, 71), Монтиель (Молина, 58) – Н. Гонсалес (Паредес, 46), Э. Фернандес, МакАллистер, Де Пауль (Симеоне, 71) – Х. Альварес (Сенеси, 102), Месси.

Статистика матча Испания - Аргентина

Полный видеообзор матча Испания — Аргентина. Видео предоставлено Megogo.

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