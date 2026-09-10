Підлий гол та миттєва карма: "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів (відео)

Донецький клуб розпочав свій шлях у новому сезоні найсильнішого єврокубка

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У четвер, 10 вересня, "Шахтар" стартував в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27. Першу гру Гірники провели у гостях проти нідерландського ПСВ.

Зустріч, що проходила на "ПСВ-стедіумі" в Ейндховені (Нідерланди), завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

ПСВ володів великою перевагою в першому таймі, проте першими забили саме Гірники. Під завісу 45-хвилинки Глейкер Мендоса ударом із середньої дистанції поцілив у ворота господарів. До речі, "Шахтар" проводив гольову атаку, доки гравець ПСВ корчився від болю у центрі поля. VAR порушення правил не побачив і гол був зарахований, попри невдоволення трибун. У мережі вважають, що донецький клуб порушив негласні правила "фейр-плей" (чесна гра).

Вже в дебюті другого тайму Гірників наздогнала "миттєва карма". Розіграш ПСВ з ауту призвів до гола у виконанні Сержіньо Деста. У час, що залишився, команди більше не забивали.

Повний відеоогляд матчу ПСВ — "Шахтар" буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування ЛЧ "Шахтар" також зіграє проти: "Реала" (Іспанія), "Інтера" (Італія), "Спортінга" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпцига" (Німеччина), АЕКа (Греція) та "Слована" (Словакія). Номінально "домашні" ігри Гірники гратимуть на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні (Велика Британія). Свій наступний поєдинок у ЛЧ донеччани проведуть 14 жовтня проти АЕКу.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди матчів "Шахтаря" в основному етапі Ліги чемпіонів. Гірники проведуть на турнірі щонайменше вісім ігор.