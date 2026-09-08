"Реал" — "Інтер": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Пряма трансляція поєдинку між мадридським "Реалом" та міланським "Інтером"

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У вівторок стартує основний етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27. У перший ігровий день на вболівальників чекає супергра "Реал" (Іспанія) — "Інтер" (Італія).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Інтер". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. У цій статті оперативно буде додано відео голів та найкращі моменти матчу. Відео надане Megogo.

Онлайн-трансляція матчу "Реал" — "Інтер" (оновлюється)

Один із лідерів Прімери розпочне єврокубкову кампанію грою проти другої команди Серії А. Ця гра буде цікава українським уболівальникам, адже обидва клуби за результатами жеребкування стали суперниками донецького "Шахтаря". Крім того, у "Реалі" виступає український воротар Андрій Лунін, який пропустить гру через хворобу. "Родзинкою" поэдинку стане протистояння головного тренера Королівського клубу Жозе Моурінью проти колишньої команди (португалець тренував "Інтер" у 2008—2010 роках, — Ред.).

Мадридці спробують розпочати ЛЧ з перемоги та порадувати своїх уболівальників на рідному "Сантьяго Бернабеу", а для Нерадзуррі навіть гостьова нічия стане чудовим результатом.

Де дивитись матч "Реал" — "Інтер"

У прямому етері в Україні матч покаже медіаплатформа Megogo. Етер розпочнеться з передматчевої студії о 20:45 за київським часом. Подивитися зустріч можна за підписками: Megopack та "Спорт". На цю мить вартість складає від 89 грн за 7 днів.

Прогноз на гру "Реал" — "Інтер"

На думку штучного інтелекту ChatGPT, Реал є невеликим фаворитом зустрічі. ШІ дає 55% на успіх Вершкових і лише 20% — на тріумф Нерадзуррі. Крім того, ChatGPT вважає, що обидві команди заб’ють (ймовірність близько 60%), а в поєдинку буде забито щонайменше 3 м’ячі (ймовірність 55%).

Історія зустрічей

Команди 26 разів перетиналися між собою: 13 разів перемагали іспанці, 4 рази було зафіксовано нічию, 9 тріумфів на рахунку італійців.

Останні ігри

"Реал" програв "Бетісу" у 4-му турі Ла Ліги (1:0). "Інтер", своєю чергою, переграв "Наполі" (3:2) у 3-му турі Серії А.

З усіма суперниками "Реала" та "Інтера" на основному етапі ЛЧ можна ознайомитися на "Телеграфі". Також у нас на сайті доступні календар та розклад ігор "Шахтаря" у головному єврокубку.