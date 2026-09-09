ПСВ — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Пряма текстова трансляція матчу ПСВ — "Шахтар"

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У четвер, 10 вересня, "Шахтар" розпочне свій шлях в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27. У першому турі на Гірників чекає виїзний поєдинок проти нідерландського ПСВ.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСВ — "Шахтар". Початок гри о 19:45 за київським часом. У цій статті оперативно буде додано відео голів. Відео надане Megogo.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — ПСВ (оновлюється)

Донецький "Шахтар" повертається у найсильніший єврокубок після однорічної перерви. Минулого року донеччани грали у Лізі конференцій, де дійшли до півфіналу. Гірники підходять до гри проти ПСВ у якості аутсайдера. Наприклад, штучний інтелект ChatGPT вважає, що чемпіони України переможуть із ймовірністю 15% проти 65% за ПСВ. Додамо, що гру "Шахтар" — ПСВ можна переглянути в Україні.

Зазначимо, ПСВ непогано розпочав чемпіонат Нідерландів, вигравши 4 ігри з 5 (одна нічия). В останній зустрічі ПСВ обіграв "Аякс" (1:3) на виїзді. "Шахтар", своєю чергою, виграв 4 із 5 матчів (1 поразка) у першості України. В останній грі Гірники впоралися з "Карпатами" в гостях (1:2).

Відеоогляд матчу "Аякс" — ПСВ

Відеоогляд матчу "Карпати" — "Шахтар"

Нагадаємо, за підсумками жеребкування ЛЧ "Шахтар" також зіграє проти: "Реала" (Іспанія) — вдома, "Інтера" (Італія) — у гостях, "Спортінга" (Португалія) — вдома, "Фенербахче" (Туреччина) — вдома, "Лейпцига" (Німеччина) — в гостях, АЕКа (Греція) — вдома і "Слована" (Словаччина) — у гостях. "Домашні" ігри Гірники гратимуть на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні (Велика Британія).

На сайті "Телеграф" доступні розклад та результати матчів "Шахтаря" в основному етапі Ліги чемпіонів. Гірники проведуть на турнірі щонайменше вісім ігор.