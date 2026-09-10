Подлый гол и мгновенная карма: "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов (видео)

Донецкий клуб начал свой путь в новом сезоне сильнейшего еврокубка

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В четверг, 10 сентября, "Шахтер" стартовал в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. Первую игру Горняки провели в гостях против нидерландского ПСВ.

Встреча, проходившая на "ПСВ-стэдиуме" в Эйндховене (Нидерланды), завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

ПСВ владел большим преимуществом по ходу первого тайма, однако первыми забили именно Горняки. Под занавес 45-минутки Глейкер Мендоса ударом со средней дистанции поразил ворота хозяев. К слову, "Шахтер" проводил голевую атаку, пока игрок ПСВ корчился от боли в центре поля. VAR нарушения правил не увидел и гол был засчитан, несмотря на недовольный гул трибун. В сети считают, что донецкий клуб нарушил негласные правила "фейр-плей" (честная игра).

Уже в дебюте второго тайма Горняков догнала "мгновенная карма". Розыгрыш ПСВ с аута привел к голу в исполнении Сержиньо Деста. В оставшееся время команды больше не забивали.

Полный видеообзор матча ПСВ — "Шахтер" будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, по итогам жеребьевки ЛЧ "Шахтер" также сыграет против: "Реала" (Испания), "Интера" (Италия),"Спортинга" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Лейпцига" (Германия), АЕКа (Греция) и "Слована" (Словакия). Номинально "домашние" игры Горняки будут играть на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Великобритания). Свой следующий поединок в ЛЧ дончане проведут 14 октября против АЕКа.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры матчей "Шахтера" в основном этапе Лиги чемпионов. Горняки проведут на турнире как минимум восемь игр.