До скарги потрібні медичні докази та підтвердження подання документів комісії

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На скаргу до штатної ВЛК є один місяць від вручення довідки ВЛК або свідоцтва про хворобу. Для звернення до адміністративного суду стаття 122 КАС України встановлює шість місяців від дня, коли людина дізналася про порушення своїх прав.

Порядок оскарження постанов ВЛК "Телеграфу" пояснила військова адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких. За її словами, досудова скарга йде до комісії вищого рівня: постанову ВЛК регіону оскаржують у Центральній ВЛК або в суді, а рішення Центральної ВЛК – лише в суді.

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Позов до адміністративного суду дозволено подавати одразу, без досудового етапу. Якщо людина спочатку скористалася досудовим порядком, строк звернення до суду становить три місяці від дня вручення рішення вищої ВЛК.

Позов до адміністративного суду можна подати без попередньої скарги до вищої ВЛК Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

До скарги чи позову додають копію постанови або довідки ВЛК, медичні виписки, результати досліджень, висновки лікарів і докази процедурних порушень. Окремо потрібне підтвердження, що документи подавалися до комісії, наприклад заява з відміткою про їх прийняття.

"Суд не ставить діагноз і не визначає категорію придатності замість комісії. Він перевіряє, чи дотримано процедуру, зокрема чи досліджено подані медичні документи", – пояснила військова адвокатка Єлизавета Грецьких.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках заброньованих чоловіків можуть повторно направити на проходження ВЛК.