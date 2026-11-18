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Колишній перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, якого суд виправдав після звинувачень з боку НАБУ та САП, відреагував на оприлюднені Русланом Кравченком записи за участю оточення керівника САП Олександра Клименка.

"В цій історії фігурує адвокатське бюро, де працює дружина керівника САП Олександра Клименка і на зустрічах при обговоренні "цікавих" питань вона також присутня. Бачу пояснення нашого "святого" антикору: мовляв, нічого ж не вирішили. Апеляцію залишили без задоволення. З яких це пір невдала спроба домовитися автоматично означає, що перевіряти нічого не потрібно?" — пише Орлов.

Він також згадав для порівняння власну кримінальну справу, яку НАБУ і САП довели до суду. Він наголошує, що його не затримували з хабарем, а в досліджених матеріалах НСРД не було зафіксовано прохання надати неправомірну вигоду. Суд першої інстанції його виправдав, однак справа досі перебуває в апеляції.

"Чому для Орлова достатньо припущень, щоб роками тримати його під кримінальним переслідуванням, а щодо інших ми маємо чути: "Ну, вони ж нічого не порішали"? У нас закон один для всіх? Чи для оточення керівників антикорупційних органів існують окремі правила?" — запитує Орлов.