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Справа проти Юлії Тимошенко – сфабрикована та політично вмотивована. Такого висновку дійшла впливова міжнародна організація ROLE, до якої входять знані екссудді Європейського суду з прав людини, колишні генеральні прокурори й голови верховних судів провідних країн світу, а також відомі правозахисники, за результатами проведеного детального правового аналізу вказаної справи. На його основі оприлюднено публічний документ AMICUS CURIAE BRIEF.

Експерти ROLE публічно заявили, що відносно лідерки "Батьківщини" порушено статті 6 та 18 Європейської конвенції з прав людини і те, що проти неї роблять, – недопустимо.

Вони звертають увагу на чотири ключові проблеми: доступ захисту до доказів, право на допит свідків обвинувачення, можливу провокацію злочину та ймовірну приховану політичну мету кримінального переслідування.

"Необхідно забезпечити захисту реальну можливість перевірити автентичність і цілісність ключового аудіозапису, допитати свідків обвинувачення, повноцінно дослідити твердження про провокацію злочину, а також перевірити обставини, що можуть свідчити про приховану політичну мету кримінального переслідування", – зазначають у ROLE.

Нагадаємо, про політичну вмотивованість і замовний характер судового процесу раніше говорила й авторитетна Харківська правозахисна група. Також представники Європарламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи заявляли про сфабрикованість справи. Декілька авторитетних українських і міжнародних експертиз довели сфальшованість аудіозапису НАБУ. Зараз справа Тимошенко розвалюється безпосередньо в суді, а за її перебігом можна стежити у прямому ефірі.