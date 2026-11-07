Понад 70 років має назву на честь діяча Російської імперії. Де це українське місто

Зараз місто перебуває під ворожою окупацією

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Нова Каховка на Херсонщині розташована на лівому березі Дніпра й перебуває під російською окупацією. Місто виникло на початку 1950-х років як поселення будівельників Каховської гідроелектростанції. Його назва пов’язана з діячем Російської імперії.

"Телеграф" розповідає про Нову Каховку та походження її назви. Її запозичили в сусідньої Каховки.

Слово "Нова" вказувало, що місто постало поблизу вже наявної Каховки. Водночас Нова Каховка сформувалася як окреме місто зі своїм плануванням і призначенням.

Каховку назвали на честь діяча Російської імперії. Василь Каховський – російський державний діяч XVIII століття. У 1784–1788 роках він очолював Таврійську область, а згодом – Катеринославське намісництво.

Василь Каховський. Фото: Вікіпедія

Чому будівельники оселилися саме на Дніпрі

Поштовхом до появи Нової Каховки стало будівництво Каховської ГЕС, яке розпочали 1950 року. На місці майбутнього міста та поруч із ним було село Ключове. Масштабні роботи вимагали постійного поселення для працівників і їхніх родин: із житлом, дорогами, магазинами, школами та медичною допомогою.

Місце розташування міста визначав майбутній гідровузол. Працівникам треба було жити поблизу будівельного майданчика, а згодом – обслуговувати станцію. Тому міські квартали зводили паралельно з енергетичним об’єктом. Нову Каховку від початку задумали як місто з вулицями, громадськими будівлями й озелененням, а не як тимчасове житло на час робіт.

Перший гідроагрегат Каховської ГЕС запрацював 1955 року. Станція увійшла до Дніпровського каскаду, а створене водосховище давало запас води для господарських потреб. Проєкт був пов’язаний із виробництвом електроенергії, водопостачанням, зрошенням і судноплавством.

Вода затопила Нову Каховку після підриву Каховської ГЕС. Фото: росЗМІ

На будівництві в Новій Каховці працювали робітники та інженери різних спеціальностей. Потреби гідровузла сприяли розвитку промисловості, транспорту й міських служб. Після завершення основних робіт місто продовжило зростати: тут залишилися фахівці, працювали підприємства, розвивалася інфраструктура для мешканців.

Місто впізнають за забудовою перших десятиліть його існування. Серед її особливостей – "кам’яні вишиванки", декоративні орнаменти на фасадах, пов’язані з роботою художника Григорія Довженка. Вони сформували архітектурний образ міста, яке починалося з інженерного проєкту.

"Кам'яні вишиванки" на фасадах у Новій Каховці

Як сьогодні живе Нова Каховка

Під російською окупацією Нова Каховка спорожніла. Життя в місті суттєво занепало через близькість до лінії фронту та наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

У місті постійно перебої з електропостачанням, а ціни на продукти значно зросли. Окупаційна влада не забезпечує нормальної роботи міської інфраструктури.

Місто грабують представники окупаційної влади та рядові окупанти. Вони вдираються до житлових будинків на очах у місцевих мешканців, розповідає "Нова Каховка.City".

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як раніше називалася Каховка на Херсонщині. Історія міста почалася з кримськотатарської фортеці.