В "Сільпо" заховали щасливі гарбузики: як отримати цілий тиждень м’яса безкоштовно

Для участі в акції потрібно зберегти чек і опублікувати допис або сторіс із продукцією бренду

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У супермаркетах "Сільпо" стартувала незвичайна акція від бренду #ЦЕ’МЯСО. На упаковках продукції шукайте стікер із гарбузиком і QR-кодом: він дає змогу отримати тижневий запас м’ясних продуктів.

Про пропозицію розповіла користувачка Threads. Вона зауважила, що акція скоро завершиться. "Телеграф" пояснює, де шукати щасливий символ і що потрібно зробити, щоб отримати подарунок.

Де шукати щасливий гарбузик

Для участі не потрібно чекати результатів розіграшу чи виконувати десятки завдань. Достатньо знайти на упаковці продукції #ЦЕ’МЯСО стікер із зображенням гарбуза та QR-кодом.

"І прикол у тому, що це не якийсь розіграш, де треба 100 000 умов виконати та сподіватися на удачу", – написала дівчина.

Стікери розміщують на звороті упаковок із 28 жовтня до 14 листопада 2026 року.

Стікер із QR-кодом можна знайти на упаковці продукції до 14 листопада Джерело: vikadmnnk/Threads

Як отримати тижневий запас м’яса

Щоб отримати подарунок, покупцям потрібно виконати кілька умов:

Відсканувати QR-код на стікері й перейти в Telegram-бот tse.miaso.

Ввести унікальний код із гарбузика.

Надіслати в бот фото упаковки зі стікером і чек, що підтверджує покупку.

Опублікувати пост або сторіс із продукцією #ЦЕМ’ЯСО та позначити бренд. Фото можна зробити в магазині, вдома або вже з готовою стравою на тарілці. Посилання на публікацію також потрібно надіслати в Telegram-бот.

Бренд перевірить, чи учасник виконав усі умови, і надішле йому подарунок.

Скільки м’яса можна отримати

У коментарях користувачі запитали, що означає тижневий запас м’яса і скільки продукції можна отримати.

Авторка допису уточнила: це сім упаковок м’ясних продуктів на вибір.

Авторка допису пояснила, що тижневий запас – це сім упаковок на вибір

Подати заявку на участь можна до 14 листопада включно. Тож під час наступного походу до "Сільпо" перевірте упаковки продукції бренду, якщо хочете спробувати отримати подарунок.

Як повідомляв "Телеграф", мережа "Сільпо" почала продавати дикого океанічного тунця від в’єтнамського виробника AHFishco.