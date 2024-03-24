Блекаут застав зненацька? Названо 5 способів зарядити телефон без світла

Це допоможе зв'язатись з рідними

У сучасному світі жодна людина не може обійтись без телефону, але в наш час після ракетних обстрілів по Україні можуть трапитися серйозні перебої з електроенергією. Якщо у вас під час відключення електроенергії розрядився телефон, не переймайтесь — є рішення.

"Телеграф" розібрався, як почитати новини та зв’язатися з рідними. Є п’ять перевірених способів, якщо зникла електроенергія.

Ці поради дуже прості. А речі для зарядки цими способами з'являться у кожного в домі. Ось 5 перевірених способів:

Повербанк. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей намагаються тримати повербанки зарядженими. Це — найпростіший і найшвидший спосіб зарядити гаджет.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей намагаються тримати повербанки зарядженими. Це — найпростіший і найшвидший спосіб зарядити гаджет. Велосипедний генератор. Мініатюрний генератор розташований у колесі велосипеда. Акумулятор заряджається від руху велосипеда. Його можна зняти і взяти з собою в бомбосховище або підвал.

Мініатюрний генератор розташований у колесі велосипеда. Акумулятор заряджається від руху велосипеда. Його можна зняти і взяти з собою в бомбосховище або підвал. Авто. Якщо у тебе чи твоїх сусідів є автомобіль, зарядити батарею буде простіше, адже автомобільні зарядки має кожен власник машини.

Якщо у тебе чи твоїх сусідів є автомобіль, зарядити батарею буде простіше, адже автомобільні зарядки має кожен власник машини. Від ноутбука . Якщо у тебе є вдома заряджений ноутбук і кабель USB, то зарядити гаджет теж не важко. Під’єднай телефон до ноутбука за допомогою шнура. Це не швидкий процес, але на найважливіші дії заряду вистачить.

. Якщо у тебе є вдома заряджений ноутбук і кабель USB, то зарядити гаджет теж не важко. Під’єднай телефон до ноутбука за допомогою шнура. Це не швидкий процес, але на найважливіші дії заряду вистачить. Від колонки. Якщо вдома є потужна колонка, під’єднай її кабелем до телефона. Потрібно пам’ятати, що цей метод теж не забезпечить заряд на тривалий час.

Раніше "Телеграф" писав, як не потрібно заряджати телефон, щоб не нашкодити йому. Багато хто заряджає телефон неправильно, через що він служить менше.