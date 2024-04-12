Допоможе знайти навіть вимкнений телефон: в Android з'явилась нова корисна функція

Це аналог "Локатора" Apple

Вже з травня власники телефонів на Android зможуть шукати загублені смартфони, планшети та іншу техніку за участю смартфонів оточуючих. Google запускає давно обіцяний сервіс "Знайти пристрій" (Find My Device), який є аналогом "Локатора" Apple.

"Телеграф" розповість вам про основні особливості функції "Find My Device". Опція допоможе віднайти навіть вимкнений телефон.

Розробник зазначає, що для відстеження загублених, вкрадених і зниклих гаджетів у мережі братимуть участь понад мільярд Android-девайсів (під управлінням Android 9.0 і новіше).

Пошук через мережу буде працювати навіть, якщо ваш девайс в авіарежимі. Адже смартфон буде "спілкуватися" з пристроями поблизу через Bluetooth.

Find My Device

Деякі моделі вийде знайти навіть у вимкненому стані за розрядженої батареї. Для цього Google додала у фірмові смартфони "спеціальне апаратне забезпечення".

Зазначається, що спочатку функція запрацює тільки в США і Канаді, але потім її запустять "по всьому світу". Зараз же, якщо ви втратили смартфон і шукаєте його, можете користуватися актуальною версією. Вона допоможе швидко встановити геолокацію гаджета.

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