Поможет найти даже выключенный телефон: в Android появилась новая полезная функция

Это аналог "Локатора" Apple

Уже с мая владельцы телефонов на Android смогут искать потерянные смартфоны, планшеты и другую технику с участием окружающих смартфонов. Google запускает давно обещанный сервис "Найти устройство" (Find My Device), являющийся аналогом "Локатора" Apple.

"Телеграф" расскажет вам об основных особенностях функции "Find My Device". Опция поможет найти даже выключенный телефон.

Разработчик отмечает, что для отслеживания потерянных, украденных и пропавших гаджетов в сети примут участие более миллиарда Android-девайсов (под управлением Android 9.0 и новее).

Поиск через сеть будет работать даже, если ваш девайс в авиарежиме. Ведь смартфон будет "общаться" с устройствами поблизости через Bluetooth.

Find My Device

Некоторые модели удастся найти даже в выключенном состоянии при разряженной батарее. Для этого Google добавил в фирменные смартфоны "специальное аппаратное обеспечение".

Сначала функция заработает только в США и Канаде, но затем ее запустят "по всему миру". Сейчас же, если вы потеряли смартфон и ищете его, можете воспользоваться актуальной версией. Она поможет быстро установить геолокацию гаджета.

Ранее "Телеграф" писал о 5 признаках, указывающих на то, что ваш смартфон взломали хакеры.