Літатиме, як новий: яку функцію потрібно вимкнути, щоб прискорити роботу старого смартфона

Вона знаходиться в області параметрів розробника

Часто користувачі Android-смартфонів стикаються з тим, що їхні гаджети починають працювати повільніше. Насамперед, люди вдаються до скидання до заводських налаштувань.

Однак, для прискорення роботи смартфона є й інші методи. Про це пише Gizchina.

Наголошується, що існує одна функція, яку потрібно відключити, і тоді гаджет "літатиме", як новий.

Йдеться про "Анімацію" операційної системи. Вона відіграє вирішальну роль у створенні роботи смартфона та забезпечує візуальні підказки, які посилюють відчуття плавності та інтерактивності.

"Запуск програм, переходи між екранами і навіть прості дії, такі як відкриття меню, супроводжуються анімацією. Однак для старих пристроїв з менш надійними апаратними конфігураціями анімація впливає на зниження продуктивності. Низька обчислювальна потужність або обмежена оперативна пам’ять можуть важко забезпечити плавну візуалізацію, що призводить до помітних затримок. Вимкнення анімації — вирішення проблеми повільної роботи смартфона", — пише видання.

Щоб вимкнути функцію "Анімація", потрібно перейти в режим розробника, адже її не знайти в стандартному меню налаштувань Android.

Функція знаходиться в області параметрів розробника. Це прихований розділ.

"Ось загальні вказівки: відкрийте "Налаштування" на вашому пристрої Android, знайдіть розділ "Про телефон" або "Про пристрій" — у цьому розділі знайдіть опцію з написом "Номер складання". Швидко торкніться опції "Номер складання" 7 разів поспіль. З метою безпеки вам може бути запропоновано ввести PIN-код або пароль екрана блокування вашого пристрою", — йдеться в повідомленні.

Потім з’явиться повідомлення, яке підтверджує цю зміну. Після цього потрібно знайти елементи управління анімацією. Для цього потрібно відкрити програму "Налаштування" ще раз, прокрутити вниз, знайти розділ "Параметри розробника", а в ньому — розділ "Анімація", де вказано три ключові параметри, які керують анімацією, що використовується пристроєм Android:

масштаб анімації вікна: контролює швидкість анімації, пов’язану з відкриттям, закриттям та зміною розміру вікон та екранів програм;

масштаб анімації переходу: визначає швидкість анімації переходів між екранами та меню у додатку;

шкала тривалості анімації: регулює загальну тривалість усіх анімацій на пристрої.

Щоб повністю відключити анімацію, потрібно натиснути на кожну з цих опцій і вибрати варіант "Анімація вимкнена".

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