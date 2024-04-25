Будет летать: какую функцию нужно отключить, чтобы ускорить работу старого смартфона

Она находится в области параметров разработчика

Часто пользователи Android-смартфонов сталкиваются с тем, что их гаджеты начинают работать медленнее. В первую очередь люди прибегают к сбросу к заводским настройкам.

Однако для ускорения работы смартфона есть и другие методы. Об этом пишет Gizchina.

Отмечается, что существует одна функция, которую нужно отключить, и тогда гаджет будет "летать", как новый.

Речь идет об "Анимации" операционной системы. Она играет решающую роль в создании работы смартфона и обеспечивает визуальные подсказки, которые усиливают ощущение плавности и интерактивности.

"Запуск приложений, переходы между экранами и даже простые действия, такие как открытие меню, сопровождаются анимацией. Однако для старых устройств с менее надежными аппаратными конфигурациями анимация влияет на снижение производительности. Низкая вычислительная мощность или ограниченная оперативная память могут с трудом обеспечить плавную визуализацию, что приводит к заметным задержкам. Отключение анимации — решение проблемы медленной работы смартфона", — пишет издание.

Для того, чтобы отключить функцию "Анимация", нужно перейти в режим разработчика, ведь ее не найти в стандартном меню настроек Android.

Функция находится в области параметров разработчика. Это скрытый раздел.

"Вот общее руководство: откройте "Настройки" на вашем устройстве Android, найдите раздел "О телефоне" или "Об устройстве" — в этом разделе найдите опцию с надписью "Номер сборки". Быстро коснитесь опции "Номер сборки" 7 раз подряд. В целях безопасности вам может быть предложено ввести PIN-код или пароль экрана блокировки вашего устройства", — говорится в сообщении.

Затем появится уведомление, подтверждающее это изменение. После нужно найти элементы управления анимацией. Для этого нужно открыть приложение "Настройки" еще раз, прокрутить вниз, найти раздел "Параметры разработчика", а внем — раздел "Анимация", где указаны три ключевых параметра, которые управляют анимацией, используемой устройством Android:

масштаб анимации окна: контролирует скорость анимации, связанную с открытием, закрытием и изменением размера окон и экранов приложений;

масштаб анимации перехода: определяет скорость анимации переходов между экранами и меню в приложении;

шкала продолжительности анимации: регулирует общую продолжительность всех анимаций на устройстве.

Для того, чтобы полностью отключить анимацию, нужно нажать на каждую из этих опций и выбрать вариант "Анимация отключена".

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