Батарея швидко розряджається? Щоб вимкнути телефон, щоб зберегти заряд

Телефон триматиме заряд довше

У сучасному світі без телефону обійтися не можна, а тому варто замислитися заздалегідь про те, щоб він не розрядився в невідповідний момент. Наприклад, якщо ви знаєте, що найближчим часом не зможете підзарядити пристрій, можливо, варто змінити деякі настройки, які дозволять зменшити витрати заряду батареї.

"Телеграф" зібрав універсальні поради, які можуть допомогти зберегти заряд упродовж дня. Таким чином, ваш пристрій буде триматися на одному заряді батареї довше.

1. Налаштування екрана

Чим яскравіший монітор, тим швидше сідає батарея. Це очевидний момент, на який варто звернути увагу, якщо хочете продовжити час роботи пристрою.

Наприклад, можна встановити автоматичне регулювання яскравості екрана, щоб телефон підлаштовувався під навколишнє освітлення. Також можна вручну знижувати яскравість екрана, коли ви знаходитесь в приміщеннях або при низькому освітленні.

Ще один момент полягає у використанні темної теми, якщо телефон її підтримує. Це особливо ефективно на OLED-екранах, де темні пікселі споживають менше енергії.

Можна також налаштувати час відключення екрана, наприклад, до 30 секунд. Це дозволить зменшити час його роботи, коли ви ним не користуєтесь.

2. Вимкнення непотрібних функцій

На вашому пристрої є безліч модулів, які споживають енергію навіть у пасивному режимі, проте багато з них можна вимкнути вручну.

Це стосується Wi-Fi та мобільних даних, Bluetooth, GPS та служби геолокації, а також NFC.

3. Оптимізація фонових процесів

Ви можете обмежити роботу програм, якими ви не користуєтеся, в налаштуваннях телефону, а також регулярно закривати програми, що не використовуються. Це допоможе скоротити витрати заряду, коли телефон перебуває у фоновому режимі.

4. Енергозберігаючі режими

Ви можете налаштувати включення режиму енергозбереження, коли заряд досягає певного відсотка. Або ж увімкніть його в ручному режимі, якщо розумієте, що до зарядки ви дістанетеся нескоро.

5. Оптимізація повідомлень

Багато додатків мають властивість відправляти повідомлення, проте більшість з них не вимагають вашої термінової уваги. Щоб їх позбутися, ви можете використовувати режим "Не турбувати". Це зручно у нічний або робочий час.

Як варіант вимкнути повідомлення від непотрібних програм можна вручну.

6. Оптимізація роботи додатків

Регулярне оновлення ОС і програм допоможе скоротити витрати заряду, оскільки нові версії часто мають правки, які дозволяють оптимізувати енергоспоживання. Якщо ж у вас є програми, якими ви давно не користувалися, їх можна просто видалити.

7. Апаратні налаштування

Якщо ви можете обійтися без вібрації при отриманні повідомлень, повідомлень та дзвінків, її можна вимкнути. Загалом гучність дзвінків та повідомлень теж можна знизити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких ситуаціях у жодному разі не можна заряджати телефон. Усього їх є чотири і про них варто знати.