Так легко вирахувати брехню: якими оманливими фразами користуються перекупи під час продажу авто

Потрібно знати ці нюанси, щоб не потрапити у пастку

Однією з актуальних тем для кожного автолюбителя є простий спосіб розпізнати можливі пастки при придбанні вживаного автомобіля. Що робити, коли ви чуєте фрази "авто з одним попереднім власником" або "без вкладень, сів і поїхав"?

Розкриємо деякі таємниці, які можуть виявитися корисними при покупці вашого наступного транспортного засобу. Зазначена інформація стосується підводних каменів та загроз, які можуть виникнути при покупці вживаного автомобіля, зокрема від перекупників та спекулянтів, пише "Твоя машина".

"Один власник"

По-перше, варто розуміти, що це не завжди гарантія ідеального стану. Перекупники часто використовують цю фразу, щоб створити враження, але не забувайте перевіряти історію автомобіля.

"Відмінний стан як для свого віку"

За словами продавця це може звучати як ідеальна пропозиція, але нехай це не обдурить вас. Важливо власними очима оцінити технічний стан автомобіля, а не зі слів людини, яку ви навіть не знаєте.

"Кузов без дефектів"

Навіть якщо власник авто каже, що зберіг ідеальний стан кузова, перевірте його самостійно. Перекупники можуть вміло приховувати неприємні сюрпризи.

"Без вкладень. Сів і поїхав"

Не вірте цій фразі на слово. Авто може потребувати додаткового догляду або ремонту, навіть якщо обіцянки звучать переконливо. Обов’язково спитайте, коли востаннє авто проходило техогляд, і попросіть документального підтвердження.

"Продам чи обміняю"

Звертайте увагу на різні опції угод, адже перекупники можуть швидше позбутися автомобіля. Часто, якщо продавець хоче обміну, він просто намагається збутися транспортного засобу з проблемами.

"Замінив мастило та свічки"

Не дайте цій фразі обдурити вас. Це може свідчити про належний догляд за автомобілем, але саме ці процедури стандартні перед продажем. Тому завжди добре перед купівлею вживаного авто показати його перевіреному механіку.

Часто також продавець може набивати ціну авто, розповідаючи про те, що у нього багато потенційних покупців, які уже телефонували та чекають своєї черги. А якщо він пропонує зробити знижку при умові дуже швидкої реєстрації, це однозначно має насторожити.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо заблокувалось кермо під час руху авто. Така проблема не є рідкістю.