Їх залишилося всього 5: на аукціоні продали 122-річний вінтажний Mercedes за 11 млн доларів

Ця ціна дозволила йому отримати статус найдорожчого антикварного автомобіля у світі

У США продали Mercedes Simplex 60HP 1903 року. Усього від 1902 до 1905 років було вироблено 102 екземпляри цієї моделі, до наших днів "дожили" лише п'ять автомобілів.

Що собою являє Mercedes Simplex 60HP

Про продаж цієї вінтажної машини розповіли на сайті аукціонного будинку Gooding&Compamy. Зазначається, що цей 122-річний кабріолет здатний розвинути 130 км/год і був одним із найшвидших автомобілів свого часу. Він обладнаний величезною 9,25-літровою "четвіркою" на 60 літрів.

Mercedes Simplex 60HP

Коли автомобіль дебютував, він не залишав шансів суперникам у автомобільних перегонах в Англії та Франції. Зокрема, в 1903 відомий гонщик Каміль Дженаці виграв на Mercedes Simplex 60HP Кубок Гордона Бенетта.

Mercedes-Simplex 60 HP привернув увагу заможніх покупців, а тому його запустили в серію. Спершу у 1902 році його придбав магнат Альфред Гармсворт. Потім авто успадкував його син і передав його одному зі своїх нащадків приблизно через 65 років. З 1987 по 2024 рік у автомобіля було ще два власники.

Салон Mercedes Simplex 60HP

Таким чином, продаж цього автомобіля за 11 млн доларів зробив його найдорожчим антикварним автомобілем у світі. Попередній рекорд належав торпеді Hispano-Suiza H6C 'Tulipwood' 1924 року за 9 245 000 доларів, встановлений у 2022 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на продаж виставили рідкісний кабріолет Chevrolet. Автомобіль має мізерний пробіг та зберігся в досить непоганому стані.