Toyota представила новий гібридний кросовер, який заряджається від мережі

Коли запасу ходу на чистій електриці не вистачає, на підстраховці є бензиновий двигун

Автомобілі з гібридною силовою установкою сьогодні дуже популярні. Вони допомагають економити на заправці і є більш екологічними, ніж моделі з ДВЗ.

Toyota намагається не відставати від конкурентів, тому працює над розробкою гібридних моделей. Зокрема, виробник представив новий гібридний Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 у популярному сьогодні форм-факторі кросовера. Про це пише Valenciacars.

Яким буде кросовер Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220?

Першу версію Toyota C-HR японський автовиробник представив у 2017 році. Вона займає нішу між седанами та компактними кросоверами і є доволі популярною. Усі специфікації нового плагін-гібридного кросовера матимуть запас ходу на чистій електриці у 66 км.

Виробник зазначає, що цього може бути цілком достатньо для щоденного користування своїх європейських клієнтів. А для підстраховки є 2,0-літровий двигун потужністю 152 кінські сили.

Разом з електродвигуном потужність системи складає 223 кінські сили. Автомобіль зможе розганятися з нуля до сотні за 7,4 секунди, що є непоганим результатом для гібрида. Коли батарея розряджається, авто автоматично перемикається в гібридний режим.

Заглянувши у салон, можна побачити сучасну цифрову панель приладів діагоналлю у 12,3 дюйма, таку ж за розміром інформаційно-розважальну систему, панорамний люк, підсвітку салону з 64 кольорів і навіть проєкційний дисплей.

Щодо екстер’єру, то тут також все ультрасучасно. Є 20-дюймові цікаві легкосплавні диски, оригінальні супорти, а дизайн оформлений широкими стійками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одна з найпопулярніших моделей Volkswagen отримала бюджетну версію для легкого бездоріжжя. Та наразі ця модель доступна лише на одному ринку.