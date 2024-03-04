Збільшений запас ходу та нова версія: Hyundai представив оновлений варіант електрокросовера (фото)

Наразі ця модель доступна лише на одному ринку, проте згодом географія розшириться

Південнокорейська компанія Hyundai офіційно презентувала оновлену версію електричного кросовера — Ioniq 5. Так, новий варіант цієї моделі отримав збільшений запас ходу, а також "спортивну" версію.

Що собою являє Hyundai Ioniq 5

За інформацією офіційного сайту виробника, тепер цей автомобіль має іншу передню частину, більш потужні бампери, збільшений спойлер та нові колісні диски з аеродинамічним дизайном. Окрім того, Hyundai Ioniq 5 тепер матиме більш потужну батарею та збільшений запас ходу (+30 км). Також з'явилася нова версія N Line з більш агресивним дизайном та 20-дюймовими дисками.

Hyundai Ioniq 5

Зазначається, що в рамках оновлення корейська компанія збільшила ємність акумулятора Hyundai Ioniq 5 від 77,4 до 84 кВт/год. Сам автомобіль став на 20 мм довше.

Щодо салону, то тут замінено кермо, а на верхній частині центральної панелі встановили фізичну кнопку для управління функціями, що часто використовуються. Бездротова зарядка смартфонів переміщена до центрального підлокітника. Ще були посилені двері та задні стійки, що зробило кузов електрокара жорсткішим. Новий Hyundai Ioniq 5 N Line, своєю чергою, отримав спортивні кермо та крісла, а також особливу двоколірну обробку та змінену графіку віртуальної панелі приладів.

Салон Hyundai Ioniq 5

Стандартний електромобіль Hyundai Ioniq 5 буде доступний у версіях потужністю від 170 до 325 кінських сил із заднім або повним приводом. Заряджений Ioniq 5 N має 650-сильну установку.

Щодо ринку продажу, то поки ця модель доступна лише в Південній Кореї, де продаж стартує в березні. Згодом її можна буде придбати й на інших ринках. Додамо, в Україні актуальна версія Hyundai Ioniq 5 пропонується із батареями ємністю 58 і 77,4 кВт/год. Ціни на електромобіль стартують від 1 770 100 грн – за 177-сильну версію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Hyundai випустить свій перший трирядний електропозашляховик. Цей електрокар має достатньо футуристичних функцій.