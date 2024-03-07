В Україні виготовлятимуть номерні знаки на авто нового формату

Серед них будуть літери латинського алфавіту

В Україні переформатовують та покращують роботу сервісних центрів МВС. Зокрема, нещодавно впровадили можливість виготовлення номерних знаків для авто приватними компаніями.

Кабінет Міністрів України затвердив чіткі нормативні вимоги до виготовлення та обліку номерів авто. Про це повідомив Богдан Драп’ятий, заступник Міністра внутрішніх справ України.

Завдяки їм підприємці та приватні компанії, які хочуть займатися виготовленням номерних знаків, повинні подати перелік документів, що відповідають вимогам.

Упродовж 5 днів після подання сервісний центр має повідомити рішення щодо приєднання до Реєстру суб’єктів господарювання. Тоді приватні фірми зможуть виготовляти індивідуальні номерні знаки на вибір особи. Доступні такі буквені комбінації як ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

В МВС сподіваються, що таким чином процедура присвоєння номерних знаків стане прозорішою, і у неї не будуть втручатись посадових осіб. Зараз у Реєстрі ще немає жодної приватної фірми, бо норми ухвалили нещодавно.

Як раніше писав "Телеграф", українцям дозволили здавати на права без навчання в автошколі. Раніше це було обов'язково, проте тепер майбутні водії можуть готуватися самостійно — за допомогою онлайн тренажерів, підручників, чи скористатися послугами приватного спеціаліста.